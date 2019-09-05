【逃犯條例】十聽眾中九人不收貨　撐政府者也要求獨立調查委員會

由反對修訂逃犯條例引發的風波近3個月，昨天（4日）行政長官林鄭月娥提出四項行動，包括正式「撤回」修例草案，回應民間五大訴求其中一項，但就認為不應成立獨立調查委員會。 今早有10名市民致電港台節目《千禧年代》，當中9人表明政府應要成立獨立調查委員會，各人政治光譜不一，當中有人稱自己是過往數十年也投票支持政府的「和理非」，一方面不認同示威者用暴力，同時亦認為警權過大，若無獨立調查，難以想像警隊會變成怎樣。 聽眾之中亦有支持政府修例者，他指對林鄭撤回草案十分失望，認為只會縱容暴徒暴力，難以令局勢解溫。

9月4日，特首林鄭月娥發表電視講話，宣布正式撤回修例。(政府新聞處)

今早有10名聽眾致電港台節目《千禧年代》，當中9名政治光譜不一的市民都認為政府應該同時提出成立獨立調查委員會，或表明日後有機會成立，才有望令市民「收貨」。

聽眾：無獨立調查 難以想像警隊會變怎樣

徐先生自稱是過往數十年也投票支持政府的「和理非」，但感到十分感概，「香港人付出幾多代價，好似乞衣咁乞求，先換到呢兩個字（撤回）！」他直言，不接受林鄭昨天的回應，「啲飯放咗3個月都臭曬啦，無意思！」他並指，自己既不支持示威者的暴力，亦不認同警察的暴力，批評警權過大，若無獨立調查，難以想像警隊會變成怎樣。

自稱是公務員葉先生稱，本來政治中立，但近月眼見政府處理問題手法極差劣，亦無能力管理香港，認為現時重中之重是獨立調查，因警方使用不少暴力，獨立調查委員會才可把所有細節調查清楚。周小姐就指，政府應釋出更大善意，如同時要求警察停止濫捕及濫用暴力，質疑監警會的調查是否要等一、兩年才有，表明對林鄭昨天的回應不收貨，除非警察停止濫權等行為，或有獨立調查委員會。

8月3日旺角區遊行在下午4時由晏架街遊樂場起步，隊頭人士拉起「警權過大」、「政治打壓」的橫額。（李澤彤攝）

聽眾：林鄭回應只屬「擠牙膏」

白先生就批評，在不少短片可見，警察以暴力毆打示威者及市民，例如以不正常角度去扭斷市民的手，形容如同「行刑」，而警方每天舉行的記者會，「每日只講他們的受害和不滿，有講他們的錯？」他怒斥昨天林鄭的回應只屬「擠牙膏」，相信無法降溫，他認為應要「加碼」，如要求警察接受心理調查、解散監警會，林鄭月娥更應下台及離開香港。

聽眾：監警會權力不足 難令市民接納

而金先生指，是林鄭月娥堅拒用「撤回」二字，反而用「壽終正寢」等字眼，才令香港出現今天的局面，亦給予警察信心去打市民，他質疑警方在831等事件中，是否真的能分辨示威者與一般市民。他認為，現時示威者會受法律制裁，但警察犯錯卻無後果，必須要有獨立調查去調查整件事。陳先生就批評「建制派無一個敢與林鄭講真心話」，指出如兩個月前提出「撤回」，仍有大機會平息風波，但現時就很難，他又認為，林鄭可以稱五大訴求有緩急先後，如表明在事件平息後會成立獨立調查委員會，「都仲有得救」，他認為監警會權力不足，難以令市民接納，慨嘆「無眼睇」，「學生想停都停唔到，林鄭每次出來都火上加油！」

林鄭月娥昨發表電視講話提出4項行動，今早將會見記者。 （資料圖片）

支持修例聽眾對「撤回」感到十分失望

而本身支持修例的聽眾鍾太亦有類似意見，她指，對林鄭決定撤回感到十分失望，「因為只會縱容暴徒暴力，他們會滿足？」，她批評林鄭是向暴力屈服，並相信不會令局勢降溫。她又認為，修例本身並無問題，只是不良分子、外國勢力搞垮香港，現時她見到黑衣人會感到害怕，也不敢外出。