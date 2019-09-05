【逃犯條例】政府將於立法會宣布撤回草案　毋須議員發言及投票

自從《逃犯條例》修訂引發社會極大爭議後，特首林鄭月娥昨（4日）以電視講話方式宣布撤回修例。她將在今（5日）早11時15分在特首辦地下會見傳媒，交代撤回修例決定。 她重申，政府宣布撤回修例，保安局局長在立法會提出的目的，只是撤回修例，是毋須經過議員辯論、發言及投票。

林鄭（左一）將在今（5日）早11時15分在行政長官辦公室地下會見傳媒，交代撤回修例決定。政務司司長張建宗（左二）及民政事務局局長劉江華（左三）陪同在側。（歐嘉樂攝）

【12:03】對於有建制派議員認為成立獨立調查委員會是解決困局的唯一方法，是否已經就設立獨立調查委員會的選項落閘，而餘下的訴求是否無辦法處理，只會回答四大訴求以外的意見？林鄭表示，昨天已經就五大訴求清楚說明，其中監警會已有法定、獨立的機制，在職權範圍屬最客觀，持平，不認同另設獨立調查委員會。至於其他訴求，她希望大家留意部分訴求違反法治精神，若不追究被捕人士是偏離法治精神。她認為外國發現大型騷亂的經驗顯示，一定有遠因近因，正如在6月已停止修例工作，為何仍有示威，反映社會仍有深層次問題。

至於為何沒有委任泛民背景人士加入監警會，林鄭月娥指在現時社會對立、立場先行的情況下，監警會成員應該更中立，持平、客觀，認為無政治背景的人士較為適合。

【11:58】被問到落區會否變「做騷」，變相為《施政報告》背書。林鄭表示，落區就是直接聽民意，不存在聆聽某部分市民的民意，強調政府會聆聽來自不同階層、政治背景和立場的聲音，又稱自從公布會構建對話平台，已收到不同團體、組別希望與政府對話，強調每個建議都會認真考慮研究，不存在偏聽，又指爭取社會信任則不可偏聽，強調不存在為《施政報告》動員。

至於有指撤回修例是為以退為進，為實施《緊急法》鋪路，林鄭指出四項行動只有一個目的，就是希望讓香港走入困局，令社會回復秩序，「返番去我哋好熟悉嘅香港」，又強調要停止暴力、嚴正執法和回復平靜，若每天都有暴力出現，會廣泛影響香港城市運作。

被問到落區會否變「做騷」，變相為《施政報告》背書。林鄭表示，落區就是直接聽民意，不存在聆聽某部分市民的民意，強調政府會聆聽來自不同階層、政治背景和立場的聲音。（盧翊銘攝）

【11:51】被問到林鄭昨日提出四項行動，是向北京爭取或是北京的指示，同時監警會兩名新委員是否政府唯一人選？林鄭強調，四項行動只有一個目的，就是為香港尋找出路，為香港打破困局，重申宣布全面撤回是為對話提供基礎。

她又指，「一國兩制」之下，中央堅持維持「一國兩制」的實施，最初為堵塞漏洞而提出修例，中央表示理解、尊重、支持，6月因解說不足社會有爭議決定暫緩，中央亦表示理解、尊重、支持，直至今日想打破困局有對話，中央仍然是理解、尊重、支持。她強調監警會為獨立法定機構，每名委員都要履行法定功能，客觀處理情況，作全面審視工作，不應懷疑監警會成員的可信性。

林鄭強調是次撤回的決定是由香港政府作出，展開修例工作的決定也是由香港政府作出，又指中央明白她一直作出決定，對她表示尊重和支持。（歐嘉樂攝）

【11:43】路透社記者問及撤回的決定是香港政府的決定，抑或是中央政府的決定。她指出在撤回修例方面，她沒有改變過想法，由6月15日已經強調暫緩修例工作，立法工作已停止，在7月初亦曾指出「the bill is die」 。不過她在過去2個星期與各界不同人士會面見面，與會者向她表示，指若政府希望與市民對話，政府亦要協助建立對話基礎，完全撤回修例草案是其中一個對話機制。

她強調是次撤回的決定是由香港政府作出，展開修例工作的決定也是由香港政府作出，又指中央明白她一直作出決定，對她尊重和支持。

【11:39】中央人民廣播電台問到林鄭會邀請甚麼人、研究甚麼深層次矛盾。林鄭表示在過去一段日子，參考了外國在過去的大型社會運動，特別涉及暴力的社會運動，背後可能是因很多沒有積極解決的問題，包括房屋問題、土地供應不足、社會能否參與決策的問題。她指出若要獨立研究，最好是建立對話平台，在社區多聽意見。她又指政府今次的做法參考過英國2011年發生「暴亂」後，委任了4人小組研究深層次問題，她認為不應由政府將所有事情定下來，應積極與社會研究如何處理問題。

【11:34】被問到香港人在3月已要求撤回修訂，6月提出五大訴求，為何要到8名人士去世、多人被捕後才後知後覺，是否為緊急法鋪路？另外監警會主席梁定邦已表明監警會無調查權力，為何不願成立獨立調查委員會。林鄭表示，昨日提出四個行動，是為香港困局走出一步，她稱8月18日已提及會在相對平靜，沒暴力衝突時找時機設一個對話平台。她稱近來見不少人，來自不同政治立場，清楚明白到展開對話前要有基礎，故四項行動是對話前的基礎，將行動作其他揣測並不正確。

她又稱監警會專責處理警方問題，處理個別警員或警務處事情，她指由始至終都應該應用好法定機制，而非另設委員會，強調監警會7月初決定審視工作，將會進行客觀，認真持平的工作，特別監警會已成立專責組，會向監警會委員交代。她提到有關報告將全面公開，報告提出建議一定認真跟進。至於她與其團隊仍有承擔，在香港處於困難時期帶領香港止暴制亂，讓經濟民生可以向前。

林鄭表示，將與所有司局長走入社區與市民對話，讓社會各個階層、不同政治立場、不同背景的人士，透過對話平台，將種種不滿直接說出來，一起去探討解決方法。（盧翊銘攝）

【11:27】林鄭月娥表示，昨天已透過視像講話，詳細完整回應民間就修例工作的五大訴求，更重要提出了四項行動，為解決目前困局走出一步。她指特區政府會正式撤回條例草案，完全釋除市民的疑慮，保安局局長會在立法會復會後，按《議事規則》動議撤回條例草案。她指有人擔心在議會上「撤回」有其他目的，強調只是議事過程，不需要發言、辯論和投票，重申只有一個目的，就是撤回草案。

她表示會全力支持監警會的工作，認真跟進監警會日後提交的報告建議，她特別提出監警會昨天發出新聞公布，詳細介紹專家小組成員，指五名外國專家都是非常有經驗，又指他們的工作客觀和公正。

她又表示，將與所有司局長走入社區與市民對話，讓社會各個階層、不同政治立場、不同背景的人士，透過對話平台，將種種不滿直接說出來，一起去探討解決方法。她說，經過兩個多月因修例工作引起的衝突，意識到眼前的矛盾是反映了長期積壓的政治、經濟和社會問題，例如房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇，以至公眾參與決策等。她希望四項行動可以為打破困局走出一步，以對話代替對立，為社會帶來改變。