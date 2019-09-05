【區議會選舉】調查指逾七成受訪青年批區會欠人才　不信任港府

新一屆區議會選舉將於11月24日舉行，外界普遍預期在現時社會形勢下，建制與非建制陣營的議席分佈格局會否再現變化。 香港青年協會旗下智庫「青年創研庫」今日（5日）公布「強化區議會的角色與職能」研究結果，發現超過七成受訪青年同意「區議會缺乏人才」及不同意「區議會資訊透明度高」。此外，74%受訪青年不信任區議會，同時更有84%受訪青年不信任特區政府，青協估計與近月反修例政治風波有關，希望港府賦予更多實權給區議會、開放更多地區事務讓年輕人參與、以及提升施政質素。

香港青年協會旗下智庫「青年創研庫」今日（5日）公布「強化區議會的角色與職能」研究結果，發現超過七成受訪青年同意「區議會缺乏人才」及不同意「區議會資訊透明度高」。（區議會網頁截圖）

調查在今年7月12日至17日以實地訪問形式進行，成功訪問520名年齡介乎18至35歲本港青年，發現三分一受訪者認為，區議會最大存在價值是作為民意代表，並認為擔當向政府提供意見及促進居民參與的職能及角色重要性平均達7.26分及6.99分（10分為滿分），但對區議會上述兩方面表現評價平均只有4.72分及4.62分，則不合格。

被問及影響區議會職能發揮首三大障礙，分別是各自為政（36%）、政府官員毋須向區議會負責（27.7%）及區議會實權太小（11.5%）。

政府派低層官員到區會 或淪「口水會」

對於七成受訪青年同意「區議會缺乏人才」，「青年創研庫」管治與政制組別成員黃議德指出，或因少人參與區議會選舉，以及若以獨立身份參選感無從入手，無任何支援情況下容易事倍功半；加上區議會政治事業發展階梯不清晰，以區議會作長遠職業發展，對年輕一代吸引力不高。管治與政制組別召集人潘學智補充指，近年官方傾向安排較低層級人員參與會議，因職級所限難作具體回應，令區議會淪為「口水會」。

研究發現區議會障礙 包括政府可繞過區議會進行討論

該研究亦邀請19名專家、學者及現屆區議員進行訪談，發現區議會遇到的障礙包括政府可繞過區議會，將相關議案交到其他諮詢會進行討論；區議員提出的意見被政府部門以各種理由婉拒；選區過小令區議員容易聚焦小區利益，忽略提供宏觀社會政策動力、有利地區整體規劃機會；區議會資訊仍以傳統形式如錄音聲帶及文字檔等發放，對市民而言資訊容易過時、閱讀便捷度不理想。

政府上一次就區議會角色、職能及組成進行檢討已是2006年。在訪談中，中大政治與行政學系副教授馬嶽提及「政府對區議會定位的取態，是區議會發展的關鍵；不然，更好的改革建議，只會是空談」。管治與政制組別副召集人林智浩認為，當市民日漸關心當區事務及區議會運作，以及會為此發聲，政府必須回應市民訴求，相信有利政府日後就改革區議會作回應。

「青年創研庫」建議審視區議會在民意反映及向政府提供意見等方面成效；擴闊選區；在各區議會增設資料研究組，就所屬地區問題定期研究；透過各種媒體平台和技術，大力改善區議會資訊發布流通程度，如增設會議直播等。