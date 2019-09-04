【區議會選舉】葵涌2公屋戶現可疑選民登記　梁耀忠憂新登記種票

區議會選舉11月舉行，最新公布的新增選民數字逾38萬人。 街工立法會議員兼葵青區議員梁耀忠近日收到居民求助，指有不屬於住戶、但登記地址為自己單位的選民登記信件寄到住所。兩個求助個案都位於葵盛西邨，住戶曾通知選舉事務處，惟對方僅要求事主在信件上寫上「無此人」及投入郵箱。 梁耀忠表示，按照目前的選民登記相關條例，新登記選民毋須提供住址證明。他擔憂有人或利用新登記選民途徑「種票」，促請選舉事務處徹查，又就求助個案陪同事主報警。 《香港01》現向選舉事務處及警方查詢。

梁耀忠（左）擔憂有人或利用新登記選民途徑「種票」。（梁鵬威攝）

兩個公屋戶分別居住超過20年和40年，惟近日收到可疑選民登記，其中一戶收到兩個並非住戶姓氏而不認識的登記，另一戶則收到與自己同姓氏但不認識的登記。

梁耀忠表示，選舉事務處僅要求事主以「無此人信件」方式處理，無法知道事件是否涉及「種票」。他擔憂，新增選民中，或有數量不少的同類情況，認為選舉事務處需要嚴肅跟進。

梁耀忠又指，新登記選民現時毋須如更改地址的選民一樣，需提供住址證明，增加了「種票」風險，認為應檢討目前的選民登記制度。

梁耀忠陪同求助居民，到警署舉報有人懷疑行使虛假文書。