【逃犯條例】Facebook加強過濾假新聞 　上月曾刪多個造謠專頁

社交網站Facebook（FB）進一步打擊網上「假新聞」。FB今（5日）公佈，將推出「News Tab」新功能，透過與法新社合作，由資深記者團隊把關，監察fb上的新聞消息真偽。 事實上，FB「掃假」過濾已有先例，早於上月中，已刪除多個來自中國、有組織造謠的專頁及帳戶，經調查後，發現該等帳戶涉散播反修例示威的失實消息。

FB「掃假」過濾已有先例，早於上月中，已刪除多個來自中國、有組織造謠的專頁及帳戶。（資料圖片）

反修例風波持續，社交平台湧現大量似是而非的消息。FB香港今（5日）表示，涉嫌造謠的消息，將會交由法新社團隊查證（fact check），倘證實造假，FB會「減派推送」，即代表相關的假消息將「被消失」，絕跡於用戶的動態消息（News Feed）；重複刊載假消息的專頁，則會被撤銷其營運新聞專頁權限。

兩大社交網站Twitter及facebook上月20日宣布，已移除及暫停逾20萬個帳戶，當時指相信有關帳戶獲中國政府支持，涉散播抹黑香港反修例示威活動的假資訊。

FB移除7個專頁、3個群組及5個帳戶，參與者來自一個中國的小型網絡組織，並涉及「有組織非真實散佈行為」，包括以虛假帳戶管理假冒新聞機構專頁、在不同群組刊登帖文、散佈內容，以及驅使用戶前往FB平台以外的新聞網站。

Facebook及Twitter早前移除及暫停逾20萬個帳戶，列舉多項「違規內容」事例 ：

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據FB公布，部分被刪專頁曾發布具煽動性文字的圖片，包括以「黃媒不會告訴你的事」及「暴徒、黑記合作」作大字標題，然後配以情景圖對照，指控記者雙重標準。另有專頁亦製圖諷刺示威者是「曱甴兵」，或與「伊斯蘭國」（ISIS）極端組織相提並論。

FB網絡安全主管Nathaniel Gleicher則表示，有關專頁帳戶經常上傳本地政治相關新聞，包括近期示威遊行話題，雖然他們試圖隱藏身分，但經調查後，仍發現與中國政府有關。FB又強調，刪除相關專頁、群組和帳戶，是基於其行為與帖文內容無尤。=

翻查資料顯示，FB過去亦刪除不少異常帳戶及專頁，包括於不足一年四度移除與緬甸軍方相關賬戶，以及試圖干預海外多國選舉的帳戶。FB上月亦曾刪除來自泰國、俄羅斯、烏克蘭及洪都拉斯等多個帳戶，涉事帳戶被發現以虛構角色營運社交平台及專頁，另亦不時散播政治新聞，包括中美關係、本港示威行動，以及泰國民運人士消息。FB隨後發現，有關帳戶與俄羅斯政府資助期刊《New Eastern Outlook》有所聯繫。



事實上，假新聞於FB廣泛流傳，令FB長期飽受批評，更成眾矢之的。FB創辦人朱克伯格曾強調，不想成為「真理仲裁者」（arbiters of truth），但最終亦不敵壓力，宣布多項打擊假新聞措施，包括將檢舉機制簡易化、增加警告標示，以及禁止曾經多次分享虛假資訊的專頁落廣告等。