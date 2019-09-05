郭卓堅不滿港鐵多站停駛求覆核　官指無權監督公營機構拒受理

港鐵上月因應反訂修遊行，而暫停觀塘綫和荃灣綫多個車站的服務。「長洲覆核王」郭卓堅早前提出司法覆核，要求法庭頒令港鐵的停駛決定是行為失當。而高院法官今(5日)頒下判詞，指法庭在處理司法覆核時，無權監督公營或私營機構的行為表現，或有沒有涉及行為失當。法官指郭提出的司法覆核沒有合理爭辯之處，因此拒批司法覆核的許可。

申請人為郭卓堅，答辯人為港鐵非執行主席歐陽伯權及港鐵前行政總裁梁國權。

郭在申請書指，港鐵的決定令集會人士沒有交通工具疏散，只能步行回家，引致馬路無法通車，迫使警方清場。而集會人士怕被警方拘捕，則只好設置路障，對抗警察。

法庭無權制定或修改機構的政策

而法官在判詞中指，法庭在行使司法覆核的職權時，無權監督任何公營或私營機構的行為表現，或有沒有涉及行為失當。在處理司法覆核申請時，法庭也沒有權力制定或修改機構的政策或決定。

因此，郭所指旳行為失當並不構成司法覆核的理由。而港鐵基於乘客和職員的安全，以及保障站內設施，所作出的停駛決定也不可視為不合理。此外，郭也沒有指稱自已參與上月24日和25日的遊行，他沒有因港鐵停駛，而未能在示威後乘搭港鐵離開。法官指，郭沒有足夠的權益申請司法覆核，遂拒批司法覆核的許可。

案件編號：HCAL2488/2019