【逃犯條例】涉寶琳站襲擊港鐵車長　兩被告被禁入兩港鐵站

反對修訂《逃犯條例》風波持續，前晚（4日）多名市民包圍港鐵寶琳站，要求港鐵交代8.31封站事件，期間兩名示威者疑追截休班港鐵站長，要求他交代事件，雙方一度拉扯。兩名示威者被控襲擊致造成身體傷害罪，案件今（6日）於觀塘裁判法院提堂，毋須答辯。兩人獲准以五千元保釋，不得進入港鐵調景嶺站及寶琳站，案件押至11月1日再訊，以候警方進一步調查。

首被告何梓聰(迷彩褲)在朋友撐傘掩護下離開。(馮家淇攝)

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被告何梓聰（22歲）及鍾展鴻（23歲），分別報稱學生及營業員，各控一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，二人被控於2019年9月4日，在港鐵寶琳站內襲擊李建宏，因而對李建宏造成身體傷害。

控方著被告改乘小巴

控方庭上表示，事主李建宏為調景嶺港鐵站站長，案發時剛剛下班，前往寶琳站轉車回家。控方要求被告不得進入調景嶺港鐵站及寶琳站，並稱這或會對他們造成不便，但他們可以乘小巴到觀塘站轉乘地鐵。

代表首被告的黃大律師稱，首被告就讀公開大學政治行政系，逢星期一、二、四及五需要上學，亦於荔枝角做兼職，有時凌晨一、二時才下班，希望豁免被告宵禁令。

次被告即要求改住姊姊地址

代表次被告李煒鍵大律師亦稱，次被告於銅鑼灣上班，有時凌晨12時才下班，盼豁免宵禁令。李又指次被告居住地方鄰近康城，以地鐵出入是難以取代，若禁止進入調景嶺站及寶琳站會造成不便。

裁判官徐綺薇批准兩名被告以五千元保釋，期間不得離港、每周到觀塘警署報到，亦不得進入調景嶺港鐵站及寶琳站。此外，兩人亦需遵守宵禁令，每晚11時至翌日6時留在報稱地址。案件押後至11月1日再訊，以候警方進一步調查。徐官頒佈保釋條件後，次被告代表律師稱被告將更改居住地址，搬到其姊家同住。

事主雙手及頸腹等受傷

據悉，當晚九時，大班市民包圍寶琳站控制室，要求站長交代8.31封站一事。事主下班正於寶琳站候車，兩名被告向他呼叫，又將他撞及推至地上。兩名被告隨後被警員制服及拘捕，事主左手腕擦傷、右臂及左腹瘀傷，右頸、右臂、左膊及左手肘發紅。

案件編號：KTCC1666/2019