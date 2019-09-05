【包圍寶琳站】重組衝突經過　休班站長被圍　與示威者糾纏受傷

周三（4日）晚上多名市民包圍港鐵寶琳站，要求港鐵交代8.31封站事件，其間多名示威者在站外眾集及高叫口號。一名女子疑因拍攝大頭照，被在場人士包圍。其間有示威者破壞入閘機，追截休班港鐵站長，要求他交代事件，雙方一度推扯。防暴警員護送站長離開，並在一名身穿涼鞋、格仔衫便服的男子，協助警方在站內「捉人」；至周四凌晨警方進行驅趕行動。 港鐵深夜發聲明指，一名休班職員遭襲擊受傷，並予以強烈譴責。港鐵路員工總會理事長林偉強表示，昨日被示威者包圍的車站站長，受傷有入醫院檢查，但不需要留醫，公司己批病假。目前工會正聯絡他了解，站長在家休息中。而昨日路過的驗樓師「詹Sir」詹濟南表示，對於港鐵8.31落閘的做法感到不滿。

市民包圍寶琳站 要求回覆8.31封站事件

晚上10時許，大批市民於站內聚集要求港鐵回應8月31日停駛事件。（資料圖片）

周三（4日）晚上10時許，港鐵寶琳站有大批市民於站內聚集，要求港鐵回應8月31日停駛事件。其間有市民破壞閘機，有人高叫「唔使錢搭車」及可以自由出入閘機。在寶琳站外，不少市民眾集及高叫「黑警」、「光復香港，時代革命」等口號。區議員鍾錦麟在場指，市民到場的原因為8月31日，當日將軍澳在沒有任何的示威活動下，港鐵宣佈暫停服務。

「街坊去到將軍澳線不同車站，要求港鐵交代事件。」他表示，早前港鐵的車務員記下市民意見，指希望可以於數日內回答，並指希望周三晚上九時得到回應，居民於是到場。他表示，港鐵以書面回覆他指，由於8月31日北角站、鰂魚涌站及油塘站遭受到破壞，但是區議員與港鐵代表開會後，區議員認為港鐵沒有照顧乘客的需要。

市民向示威者拍照 引起示威者不滿追趕

有市民與在場示威人士發生衝突，雙方發生推撞。（資料圖片）

晚上約10時半，一名女子疑因拍攝大頭照而被在場人士包圍，其有引起示威者不滿，雙方發生推撞，有人跑至追趕拍照人士。而站外聚集的市民，陸續轉移至站內，有人跑上B3出口位置，並指擔人對開的將軍澳警署有警員戒備，有在場人士呼籲不要追上。至15分鐘後，不少示威者已經眾集在站內。

約10時半，寳琳站有市民指，三名戴頭盔、手持圓盾的警員進入車站控制室。現場一名中年男子呼叫口號「青年人加油」。站內有部分八達通機被阻擋未有落閘，有市民打算拍其他八達通機乘搭港鐵，但被在場人士制止，指不要付錢給港鐵。

其間，寳琳站內有廣播關於港鐵站禁制令内容。區議員鍾錦麟與港鐵職員交涉後，向在場市民交代情況，鍾錦麟指站內職員沒有報警，鐵路警區派警員到站內。其間，著名驗樓師詹濟南亦有到場，要求港鐵交代。

示威者破壞閘機 追截休班站長

接近晚上11時許，有示威者破壞入閘機，現場有人用螺絲批毀壞閘機。（資料圖片）

接近晚上11時許，有示威者破壞入閘機，現場有人用螺絲批毀壞閘機，更有多名示威者展開雨傘阻擋。之後，有示威者表示於港鐵調照嶺站等，不少人登上列車。其間有人追截休班站長，有示威者高叫「站長我哋傾下計，點解8月31日號要封站？」但站長低下頭未有理會。

其間多名示威者將休班站長逼至牆角，要求他立即交代事件。同一時間，有在場的區議員要求站長出來，與他們交代8月31日港鐵封站事件，但是他一慨未有理會，並且選擇離開車廂。忽然站長與市民發生衝突，他一度跌在地面，他與示威者一度推扯，有示威者扯着其背包。

警員進入車位範圍 追趕在場示威者

其間多名示威者將休班站長逼至牆角，要求他立即交代事件。（資料圖片）

至周四凌晨12時許，站長用手拉扯一名示威者口罩後雙方互毆，站長眼鏡甩脫，防暴警員進入車站將站長護送離開，並將一名人士制服在地。至於，休班站長在數名警員及港鐵職員的保護下，一同離開車站範圍，他事後感到不適，由救護車送院治理。

一名身穿白衫的警員更手持胡椒噴霧劑，並追趕在場的示威者。其間，有一名格仔衫便服的男子，協助警員在寶琳站內「捉人」，現場可見該及格仔衫男子與警員合力制服，一名身穿黑衫的男示威者，之後數名警員將示威者帶走。警員亦於港鐵寶琳站對外位置，驅趕在場示威者。

寶琳站多個出入口「落閘」 防暴戒備

有一名格仔衫便服的男子，協助警員在寶琳站內「捉人」，現場可見該及格仔衫男子與警員合力制服。（資料圖片）

凌晨約12時10分，寶琳站多個出入口「落閘」，大批防暴警員在現場戒備。多人聚集在站外高叫口號，一名男子在站外向站內擲物，有警員更大叫「唔好再掟嘢！」防暴警員已進駐港鐵寶琳站，其間有一名身穿白衫的懷疑示威者，被警員逼至站內牆角位置，被三名警員包圍及接受調查。

其間有示威者將雜物推出馬路，企圖阻塞行車路，更有人用雷射筆照向站內警員。至凌晨約12時43分，寶琳站外有警員舉起橙旗，其間警員用強光照向示威者，更有警員佩備長槍。現場不少示威者已陸續離開，但有示威者與警員發生口角，一名身穿白衫的男子指罵警員：「你執法都要有道理先得！」

寶琳站外爆警民罵戰 兩男子指罵警員

寶琳站外一名男子稱，需要取經寶琳站回家，被警員要求繞道離開。有警員開啟電筒照向他們。（資料圖片）

凌晨12時許，寶琳站外一名男子稱，需要取經寶琳站回家，被警員要求繞道離開。警員大叫：「呢個係警方指示，唔使講咁多!」該名男子向警員指：「點解香港人俾你打？」警員回覆：「我唔答你！」另一名白頭髮中年男子，激動地指向警員大罵「你哋係執法，做乜匿埋做打手，你有無仔女？人地係咪行公義？」有警員開啟電筒照向上述兩人。

同一時間，寶琳站外再多一名中年男子加入，向警員勸說，由於企得太近，被要求行落站外樓梯。連同剛才兩名較為激動的男子，打算勸說警察：「大家都係香港人，你係咪香港人?我預咗拉，你唔使搵光照住我，咁無用嘅。」警員回應稱「呢個係警方界你哋警告，立即離開!畀咗幾次警告你喇，走唔走呀?」其他在場人士大叫「唔X走呀」警員轉向該人士稱「關你乜事呀?」其他警員加入認人：「黑T-SHIRT短褲，口心有粒白色星呀，認住你呀!」

寶琳站外數男子被截查 凌晨收隊離開

至凌晨約一時半，將軍澳的防暴警員陸續收隊離開。（資料圖片）

至凌晨1時許，寶琳站外有數名男子被截查。警方突然聲稱上址已設立封鎖線，記者距離被截查人士最少10米外。而較早前，有警員要求在場記者返回行人路，並指：「記者合作啦！行後啲！」當時記者群已貼近牆邊位置。

約20分鐘後，現場的示威者及市民已散得七七八八，忽然近百名防暴警員向前衝，並推開在場記者，其間警員制服一名企在路中心的男子。警方於寶琳站對開位置戒備及觀察現場情況。至凌晨約一時半，將軍澳的防暴警員陸續收隊離開。

港鐵深夜發聲明：一名休班職員遭襲擊受傷 予以強烈譴責

港鐵發聲明原文指，港鐵公司就一名休班職員昨晚在寶琳站遭襲擊受傷，予以強烈譴責。（資料圖片）

港鐵發言人深夜發表聲明，就一名休班職員昨晚在寶琳站遭襲擊受傷，予以強烈譴責。該名站長晚上當值後下班，身穿便服，大約凌晨12時正乘港鐵抵達寶琳站，下車時先後於車廂內及月台被多人阻止離開及持續包圍，導致手及頸部受傷，需要送院治理。港鐵公司得悉情況後已即時報警求助。此外，寶琳站晚上有人破壞站內設施，公司亦已報警處理。

港鐵指，因應寶琳站情況，並為保障乘客及員工安全，寶琳站於凌晨12時後關閉，列車不停寶琳站，需改以坑口或康城為終點站。港鐵公司對有員工遭襲擊及站內設施被破壞深表憤怒，並對所有暴力行為予以強烈譴責。港鐵向受傷員工致以深切慰問，並會提供適切協助。

港鐵路員工總會理事長林偉強表示，昨日被示威者包圍的車站站長，他受傷有入醫院檢查，他不需要留醫，但是公司己批病假。目前工會正聯絡他了解，該站長在家休息中。