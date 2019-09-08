本周五（13日）是中秋節，惟近期環球市場氣氛反覆，加上本港反修例風波至今未平息，8月訪港旅客約減一半，酒店業首當其衝。《香港01》於本月6日透過住宿網站查閱6間酒店的房價，發現部分市區酒店於中秋正日（13日）的一晚房價，比上月底搜尋時再度「劈價」，減幅達一成至五成多。 有位於青衣的四星級酒店，於中秋正日及翌日的房價，包含稅項及服務費，一晚不足200元就有交易；銅鑼灣的四星酒店其客房價則比上月訂房時減價逾一半，一晚僅約300元。 旅遊業界人士表示，9月及10月是商務客來港高峰期，惟現時社會狀況不穩定，大部分酒店仍維持3至5成入住率，「酒店都只需要2、3百元，賓館就更慘了。」

反《逃犯條例》修訂行動持續，多國對本港發出旅遊警示，影響旅客來港意欲。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

銅鑼灣珀麗酒店一晚房價不用300元

記者於本月6日晚，透過酒店價格網站Trivago、Agoda及永安旅遊，搜羅6間市區酒店於中秋正日（13日）及翌日（14日）的一晚房價，與8月22日曾查閱的其中5間酒店，於中秋正日的預訂房價作比較，發現有4間酒店再度「劈價」吸客。

當中銅鑼灣香港珀麗酒店房價減幅最大，未包含稅項及服務費的一晚房價，由上月的605元，減至目前的268元，「冧價」56%；位於西營盤的華美達海景酒店，未包含稅項及服務費，於13日的房價為279元，比8月底搜尋時同類型房價要462元，減價4成。

不過五星級的中環香港文華東方，中秋正日的房價未包稅為2,734元，比8月底搜尋價2,701元，略有微升。

位於青衣、四星的青逸酒店，於9月13日的一晚房價，包含稅項及服務費則為189元。（網上圖片）

旅遊界立法會議員姚思榮表示，由於8月訪港旅客人數按年下跌45%，踏入9月後仍未好轉，加上中秋並非本港旅遊旺季，目前有酒店在當日的入住率，較好達5成，入住率不佳的僅有3、4成，普遍要減價約5成吸客，「以往這個時候的3、4星酒店一晚要1、2千元，但現在3、5百元即可，與賓館價無異，令賓館更難做、更慘。」

查閱住宿網站，大部分賓館一晚房價由70元至200元不等，最平為尖沙咀的喜馬拉雅賓館為例，中秋正日的一晚房價，包含服務費只需84元，提供免費WiFi，但客房面積僅8平方公呎，需公用浴室。相反，位於青衣、四星的青逸酒店，同日的一晚房價，包含稅項及服務費則為189元，提供免費WiFi及有獨立浴室，客房面積為16平方公呎。

本港多間酒店「劈價」挽客，賓館生意亦變得更慘淡。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

姚思榮指出，雖然平價酒店頗為吸引本地人，並於周末入住度假酒店，惟客量仍有限。此外，向來9月至10月是商務會議展覽高峰期，惟海外商務客不確定本港社會的安全性及交通情況，預料會影響入住率。

對於近期多間酒店要求員工放年假及無薪假，千方百計開源節流。職工盟飲食及酒店業職工總會組織幹事陳子傑則透露，不少酒店員工於6月反修例前，已指出受中美貿易戰、及酒店季節性調整影響下，入住率已呈下跌趨勢，只是僱主趁反修例事件「借勢慳成本」，「反而最近聽到入住有回升跡象。開始有商務客來港，旅客亦略微增多，如北區也多見到旅客了。」他續說：「之前（酒店）要員工放無薪假，變相『做死』仍在返工的職員。」