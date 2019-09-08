【逃犯條例】中秋節酒樓訂座率「恐怖」　業界：要免加一吸客

本周五（13日）是人月兩團圓的中秋佳節，惟反修例風波持續，港人節慶氣氛冷淡，餐飲業、旅遊業等市道慘淡。《香港01》日前致電九龍區的餐飲集團，均表示中秋正日（13日）包房已訂滿，而大廳仍有位預訂，有食肆稱若食客提早落訂「全包宴」，可獲原價再減200元，及免費送指定飲品。 香港餐務管理協會主席、東海飲食集團高級總監楊位醒直言，有中式酒樓至今未收到訂座，形容情況「恐怖」。他指，今年有酒樓推出預訂優惠，包括免收加一服務費，期望「能坐滿一輪已經滿足」。

以往大家都是約尖沙咀、旺角，但現在這些地方都是重災區。而家庭客一般有長者，甚至有坐輪椅人士出入不便，萬一出現地鐵衝突或封站，他們都要想一想，就會較遲才訂位。 香港餐務管理協會主席楊位醒

本港社會近期因反修例事件，令不少港人消費意欲降低，旅遊及餐飲市道疲弱。（資料圖片 / 江智騫攝）

中秋正日酒樓包房已滿

臨近中秋佳節，不少人會和親朋戚友一齊吃飯過節。不過，本港社會近期因反修例事件，令不少港人消費意欲降低，旅遊及餐飲市道疲弱。記者日前致電稻香尖沙咀分店，職員表示中秋正日（13日）的六個房間均被預訂，剩下大廳有座位；而中秋翌日（14日）仍有2個房間可供預訂，最低消費約3,000元。根據集團網上推出的12人節日套餐，價格為2,788元，已包含茗茶及加一服務費，並贈送指定飲品和酒類。

海港飲食集團亦推出多款中秋套餐，並標示提早落訂客原價再減200元，及贈送指定飲品和酒類。旺角分店職員表示，正日安排了晚上6時半及8時半兩輪餐位，房間均已訂滿，而大廳只剩下晚上8半後有位；至於14日暫仍有1間房，最低消費逾5,400元。

鴻星集團發言人則表示，現時中秋節前夕及正日的訂座約8至9成滿，與去年相若。發言人又指，節假日期間推出「時令紅蟳蟹宴」，而套餐聯合銀聯卡推出75折優惠，惟不適用於中秋前夕及正日。

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，擬再堵塞機場來往方向交通。早上警方在機場及東涌一帶佈防，入夜後，太子站外旺角警署再有大批示威者聚集。（梁鵬威攝）

憂到旺區食飯過節 遇衝突無法回家

楊位醒慨嘆，有遠離市區的中式酒樓在上月底仍未收到訂座，「中秋是香港人的傳統、慣常會約親友吃飯，去年大家提早一個月或半個月就要預訂，酒樓預訂率都有7、8成了，在節日前一周就達到近9成。」

他續指，客人普遍擔心預訂的日子會否遇上突發情況，難以離開，「以往大家都是約尖沙咀、旺角，但現在這些地方都是重災區。而家庭客一般有長者，甚至有坐輪椅人士出入不便，萬一出現地鐵衝突或封站，他們都要想一想，就會較遲才訂位。」

對此，不少酒樓推出早鳥優惠吸客，楊位醒表示，部分酒樓今年首次推出免收加一服務費，或提供9折優惠，「即使通貨膨脹，豬肉價高企，但大家都不敢加價，希望節日能坐滿一輪，都算滿足了。」

酒吧業界7月生意額微跌5%至10%。（資料圖片 / 江智騫攝）

7、8月酒吧業生意料均跌

一家大小喜歡到酒樓吃飯慶節，亦有年輕一族會選擇到酒吧「舉杯邀明月」。香港酒吧業協會副主席錢永雋表示，大部分客人是即慶入座，或提前一日才致電訂座。他認為，特首林鄭月娥近日宣佈撤回修例，惟坊間未有太大反應，亦未回復消費心情，餐飲業界仍需時間觀望市道，預料要至節日前夕才掌握銷情。

對於酒吧業界7月生意額微跌5%至10%，錢永雋透露，尖沙咀及旺角的酒吧最受影響，而西環、將軍澳及柴灣等地則微跌5%，不過，業界普遍預計8月的生意額比7月更差。