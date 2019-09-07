【逃犯條例】立場新聞記者直播時遇襲　記協嚴厲讉責

昨晚有再示威者聚集在太子、旺角、油麻地一帶，及後警方清場，傳媒跟隨拍攝情況，期間在油麻地果欄一帶，《立場新聞》記者遭一名男子揮拳施襲，記者受傷倒地。記者協會發聲明，嚴厲讉責針對記者的襲擊行為，並指在數米外多名防暴警察目睹罪行發生而不執法，對此表示憤慨。

昨晚示威者本包圍旺角警署及太子港鐵站，後因警察清場而一路退至旺角、油麻地，警方亦沿路推進。（資料圖片／羅國輝攝）

記協聲明指，今日（7 日）凌晨時分，《立場新聞》記者凌晨在油麻地果欄一帶拍攝警方清場，而果欄工人正在如常工作，期間一名中老年男子走近記者，記者已表明身份，表示正在拍攝。該男子要記者不要只顧拍攝警員，建議記者不如拍攝他片段，例如果欄日常工作受影響之類。記者正打算訪問該名男子時，男子隨即揮拳，擊中記者左邊面部後離開現場，記者受襲後倒下，需要由兩名途人扶起。

聲明稱，該名記者口部流血，重整直播器材後拍到，數米外的數十名防暴警員一直在同一位置無動於衷，沒有拘捕施襲者，也沒有照顧受傷記者。

記協表示，嚴厲讉責針對記者的暴力行為，對記者施以暴力，嚴重侵犯新聞自由，有關人士必須停止暴力。記協亦對在場警員目睹事發經過，卻未上前制止及拘捕施襲者，表示強烈憤慨，同時要求警方履行應有之職責，保護市民及記者，並對事件作出全面調查，勿讓施襲者逍遙法外。

《立場新聞》報道就指，該記者被一名年約5、60歲男子揮拳打中左邊面部，記者咀角受傷流血，經救護員處理後傷勢無大礙，強烈譴責針對記者的襲擊，亦對警方當場目睹罪行發生而無任何行動非常遺憾。