【逃犯條例】崔天凱：香港面臨嚴峻局面　分裂國家的圖謀不會得逞

當地時間6日，中國駐美國大使館舉行中秋聯誼招待會，駐美大使崔天凱出席並致辭。他表示，香港回歸22年以來正面臨最嚴峻的局面，某些勢力企圖把香港搞亂，挑戰「一國兩制」底線，甚至企圖分裂國家，但中方絕不會讓這種圖謀得逞。

據悉，當日有來自兩岸和港澳地區的華人華僑、留學生及喜愛中華文化的美國友人約500人出席聯誼招待會。崔天凱向來賓及廣大旅美僑胞致以問候和祝福。

崔天凱在中秋聯誼招待會上致辭。（中國駐美大使館網站）

崔天凱說，民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。兩岸同根同源、同文同種，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的。

他又強調，香港回歸22年以來正面臨最嚴峻的局面，某些勢力企圖把香港搞亂，挑戰「一國兩制」底線，踐踏國家和民族尊嚴，甚至企圖分裂國家，已經激起海內外中華兒女的高度關注和強烈反對，中方絕不會讓這種圖謀得逞。「香港是中國的香港，無論遇到什麼樣的困難和挑戰，維護國家主權和統一、推進『一國兩制』實踐的決心和信心都堅定不移。」

「讓海風吹拂了五千年」，豈會在風浪面前動搖！東方之珠本來就屬於中華民族，她必然同整個國家和民族命運相連，榮辱與共，也只有在中華民族手中才能發出璀璨光芒。 崔天凱

華人華僑、留學生及喜愛中華文化的美國友人約500人出席聯誼招待會。（中國駐美大使館網站）

崔天凱還說，中國追求國家統一、民族團結的進程是任何勢力都無法阻擋的。「只要中華民族團結一心，海內外炎黃子孫共同努力，一定能夠實現國家統一、民族團圓、人民幸福的美好未來。」

（中國駐美大使館網站）