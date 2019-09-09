【逃犯條例】4人涉毀輕鐵設施被控　其中一站維修費達27.7萬元

反《逃犯條例》修訂爭議持續，4名青年涉嫌破壞輕鐵設施，包括售票機及資料顯示屏等被控，分兩案今(9日)在屯門法院提堂。控方透露，其中兩名被告涉及損毀天水圍濕地公園輕鐵站的設施，其維修費達27.7萬，另一涉兩名少年的案件，涉損毀屯門3個站的設施，維修費用仍有待確定。

輕鐵閉路電視被破壞。（港鐵提供）

天水圍一站設施維修費達27.7萬

涉案的4名被告，包括一對成人被告：梁浩朗，攝影師；及梁梓朗，學生，二人均21歲，他們各被控一項串謀損壞財產罪，指他們於9月7日在天水圍輕鐵濕地公園站，串謀另外4人損壞港鐵財產，即一部八達通機、兩部售票機，及兩部輕鐵資料顯示屏，令玻璃螢幕碎裂，及在兩個閉路電視噴上紅色噴漆，該些設施的維修費共27.7萬元。

兩人暫時毋須答辯，控方指警方需作進一步調查，案件押後至10月21日再提訊，兩名被告獲准保釋。

兩少年涉毀屯門多站設施

另一案涉及兩名分別17歲姓郭，及15歲姓陳少年，報稱是學生，他們被控3項刑事毀壞罪，指他們於9月7日在屯門輕鐵蝴蝶站、屯門泳池站、兆麟站，損壞5部售票機、7部月台拍卡機，及12部閉路電視鏡頭，維修費用有待確定。

兩名被告被拒保釋，案件押後至10月23日再提訊。

案件編號：TMCC 1821、1824/2019