【9.8集會】政府譴責破壞港鐵設施　對美議員提人權法案表遺憾

逃犯條例風波仍未完結，昨日（8日）有市民發起「香港人權與民主祈禱會」及遊行到美國駐港領事館，促請美國國會通過《香港人權與民主法案》草案。 香港政府晚上表示，對於有美國國會議員再次提出《香港人權與民主法案》草案表示遺憾。

政府發言人重申，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務，又表示：「《香港人權與民主法案》草案提及《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》（條例草案）、銅鑼灣書店事件及出口管制。行政長官已在九月四日宣布，特區政府會正式撤回條例草案。此前，政府亦已經多次明確表示有關修例的一切工作已完全停止。」

稱銅鑼灣書店事件 未發現跨境執法

至於銅鑼書店事件，發言人表示：「就銅鑼灣書店事件，《基本法》只授權香港的執法機關在香港的司法管轄區執法。香港以外的執法機關，包括內地和海外的執法機關，在香港司法管轄區內無權執法。特區政府一直嚴格按照『一國兩制』的原則及《基本法》處理香港特區的事務，絕不允許『跨境執法』。就有關銅鑼灣書店的事件，香港警方未有發現證據顯示有『跨境執法』的情況。」

+ 6 + 5 + 4

指《基本法》賦予香港關稅地位 而非其他國家

而出入口管制方面，政府指出：「香港作為單獨的關稅地區和擁有貿易自主是由《基本法》第116條及第151條所賦予，絕非其他國家施予。香港有極大的自身利益維持高度自治，以保障『一國兩制』下香港的利益。」

發言人重申：「自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行『港人治港』、高度自治，充分體現『一國兩制』得到全面和成功落實。人權和自由在香港受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障。特區政府十分重視，亦必定全力維護。」

譴責示威者破壞行為 剝奪他人使用權利

而今日示威再度演變成衝突，政府表示在中區進行的遊行集會後，有激進示威者在中環堵路、大肆破壞中環港鐵站，並在站外縱火；之後他們轉到灣仔、銅鑼灣、旺角及太子等地破壞或堵路。中環港鐵站和灣仔港鐵站損毀嚴重，而為保障乘客、港鐵員工及設施安全，中環、灣仔、太子及旺角站先後需要關閉。

特區政府譴責激進示威者的違法行為，其中他們破壞港鐵設施的行徑更剝奪其他市民使用港鐵的權利，必須立即停止。