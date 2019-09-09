兩青年涉綁架侍應求20萬　家人拒付　警憑照片背景認出藏「參」處

兩名青年涉嫌指稱一名男侍應欠20萬「可樂數」(可卡因費用)，把侍應藏在酒店房，並聯絡侍應的父親要求還款。侍應的父親與其中一名青年及其女友碰過面後，決定不付款及報警，報警期間，更收到兒子照片，警員從背景即認出「藏參」酒店所在，並把侍應救出。兩青年否認綁架，案件今(9日)在高等法院開審。

兩名被告譚浩天及李奇在高等法院否認強行禁錮意圖取贖金罪。(資料圖片)

被告譚浩天，24歲，和李奇，18歲，分別為銷售經理和地盤工人。他們被控1項強行禁錮意圖取得贖金罪。控罪指他們於2018年6月23日，連同他人在違反馬庭軒(27歲)的意願下以武力將他禁錮，意圖取得贖金。

首被告另被控1項屬交替控罪的勒索罪，指他於同日在大角咀埃華街，連同另一人以恫嚇方式要求馬春來交出20萬元。

事主父知涉及可卡因拒付款

控方案情指，首被告於於去年1月兩度要求馬春來，替其兒子馬庭軒清還20萬元的「可樂數」。馬春來理解「可樂」為可卡因，他拒絕付款。

於案發日凌晨12時許，馬春來收到兒子的電話，兒子透過電話表示：「我被人夾左。」首被告隨即奪去電話，並相約馬春來在大角咀見面。首被告和女友「雪花」扺達後，首被告便表示：「你個仔在我度。」若馬春來支付20萬元，其兒子便獲釋。

首被告與女友與事主父見面

首被告一度走開，而「雪花」則透過電話向馬春來展示一段影片，片段中其兒子的臉紅腫，被扯頭髮。首被告之後向馬春來謂：「我今日心情唔好，我只係要錢。」

在首被告和「雪花」離開，馬春來決定報警。他在旺角警署期間，透過WhatsApp收到相片，相片顯示馬庭軒在一間房內，拿著一個飯盒。

警員憑房間背景認出酒店

有警員憑房間的背景，認出馬庭軒身處的酒店。多名警員遂於同日凌晨3時許，到達涉案酒店。他們在5號房找到首被告和另一名女子。他們稍後在8號房，發現次被告和馬庭軒。控方指，次被告負責看守馬庭軒。

案件編號：HCCC18/2019