海洋公園哈囉喂死因　設計者稱棺材無裝感應器　無法探測下方異物

海洋公園前年的萬聖節活動發生奪命事件，21歲青年在鬼屋「活埋凶間」疑遭棺材裝置擊中，即日送院不治。死因庭今午（9日）續審，肇事鬼屋的設計者供稱，屋內裝有閉路電視，亦有設計燈光指示路線，部份地方貼上出口標示，身處下層的職員亦負起指示玩家路線的責任，而玩家使用滑送到下層的棺材，並未裝有感應器，故無法探測下方是否有異物並加以停止。

死者張朝傑2017年9月16日到海洋公園時，玩「活埋空間」遇意外死亡。(網上圖片)

死者張朝傑（終年21歲）於2017年9月16日下午在海洋公園參與「哈囉喂全日祭」活動，在鬼屋「活埋凶間」內疑被棺材裝置的木板擊傷，即日在律頓治醫院宣告不治。張父今出庭作供，海洋公園亦有大律師代表應訊。

玩家需躺在棺材裝置滑下

「活埋凶間」的設計者Joel Brett Talacko供稱，自2006年開始與海洋公園合作設計遊戲，從構思、裝飾以至技術均會跟團隊商討。

他指，「活埋凶間」的職員會在一樓以說故事形式向玩家講解玩法，玩家其後進入房間，並躺在其中一副棺材裝置。蓋好棺材後職員將啓動裝置，內裏的木底板會鬆開，連接下面固定的傾斜木板，形成滑梯。玩家落地後繼續按設計路線行，可匯合其他棺材的通道。

棺材裝置沒有感應器

被問及安全措施，Talacko指所有職員均配備對講機，屋內亦裝有閉路電視。此外，他依照人類的心理，以較明亮的光線照著設計的路線，引領玩家前行，而部份地方亦貼上出口標示。裁判官周慧珠詢問，就指引路線來說，下層職員是否擔當重要角色？Talacko指下層職員兼負向下一位玩家給予指示的責任，認同其角色重要。他又指，棺材裝置沒有感應器，無法探測下方有無異物並加以停止。

閉路電視拍到有人疑偏離路線

據了解，閉路電視拍到有人偏離設計路線，走向另一棺材的通道，並越過固定的傾斜木板，進入機械範圍。之後，上方的棺材裝置底板郁動，該男子的身影便消失不見。呈堂的證物相片顯示，傾斜的木板染有血跡。

案發日為包場試玩第二天

案發當日為包場試玩的第2天。庭上曾讀出海洋公園技術部經理陳晉傑的書面供詞，他提及肇事鬼屋於該年9月7日獲機電工程署批准搭建。事發前3日，署方派人檢查，發現緊急停止掣不符要求，海洋公園即刻改善，翌日獲批。

海洋公園高層明日將出庭作供。

案件編號：CCDI-865/2017(DK)