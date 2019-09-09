【逃犯條例】文理書院組人鏈遇襲　警啟晴邨拘65歲男子涉傷人

反修例風波持續，逾百間中學學生今日（9日）自發組人鏈，促政府回應市民訴求。 有文理書院（九龍）的學生組人鏈時，一名男子情緒激動走向學生指罵，並揮舞手上的鎅刀，一名老師因保護學生，手部受輕傷送院治理，該男子傷人後逃去。 警方將案件列作傷人案處理，晚上約8時在牛頭角區啟晴邨一單位拘捕一名65歲姓符本地男子涉嫌傷人，他正被扣留調查。

文理書院學生今早築人鏈，有一名男子向師生揮動𠝹刀。（網上影片截圖）

有網上片段拍攝到，文理書院的學生早上於組人鏈活動期間，一名赤裸上身的男子手持鎅刀向在場的師生揮舞。校方其後回覆查詢時解釋，當時現場有老師在場巡視，惟該男子突然出現，一名老師與其溝通時受輕傷，已送院治理。

（文理書院（九龍）通告截圖）

涉傷人男子於附近一住宅單位內被捕

警方將案件列作傷人案處理，經秀茂坪警區刑事調查隊人員進一步調查後，至晚上約八時在牛頭角區啟晴邨一單位拘捕一名六十五歲姓符本地男子涉嫌傷人，他現正被扣留調查。

據報，該男子於牛頭角沐虹街6號對開與途人因瑣事爭執，傷者嘗試勸阻期間，懷疑被該男子以一把約五至六吋長的鎅刀襲擊，該男其後逃去。事件中一名33歲女子手受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。