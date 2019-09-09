【罷課】文理書院學生今築人鏈　持𠝹刀漢突襲　一名老師受輕傷

反修例活動持續，於本月剛遷進啟德新校舍的文理書院（九龍），今（9日）早亦有學生、校友發起人鏈活動。惟網上有影片流傳，片中一名手持𠝹刀男子走向同學、教師，男子情緒相當激動，不時大吵大鬧。 記者致電到學校查詢，校方證實事件，亦透露有一名教師因保護學生，受輕傷送院。而校方亦已聯絡警方，希望找出持𠝹刀傷人的男子。

根據網上片段，在今（9日）早上，一名沒穿上衣的男子於文理書院附近，手持𠝹刀胡亂向學校的師生揮舞。記者向校方查詢，校方解釋今日有學生、校友發起人鏈行動，現場亦有老師在場巡視，觀察情況，惟途中有一名沒穿上衣、手持𠝹刀的男子突然出現，一名老師與其溝通時受輕傷，已送院治理。

文理書院學生今早築人鏈，有一名男子向師生揮動𠝹刀。（網上影片截圖）

校方又指，事件中沒有學生受傷，同學已正常上課，學校會舉行分級集會，以了解同學需要。學校亦已聯絡警方處理，而校內現正進行會議，商討進一步行動。

校方透露，一名教師因保護學生受輕傷。（張嘉敏攝）

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反修例風波持續，兼踏入開學第2周，全港各區多間中學今（9日）接力發起聯校人鏈活動，其中黃大仙區，以慈雲山作起點約10間中學響應，由聖母書院、協和書院至彩虹邨天主教中學，手牽手築起長約2.2公里的「自由之路」，人海橫跨整個山頭；沙田、元朗、中西以及灣仔區等均有學生築成人鏈。