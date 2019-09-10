凱莉山前業主稱新租約收入減　追損失約1億元 　校方：大惑不解

英國貴族學校凱莉山香港分校，兩年前租用紅磡祥祺中心單位。惟單位的業主指凱莉山拖欠租金和管理費逾2500萬元，而業主把單位租予其他租客後，租金收入因此減少，相關損失約8400萬元。業主昨(9日)入稟高等法院向凱莉山追討，涉款約1億元。凱莉山回應稱，業主索償深感詫異並大惑不解，並指有理由懷疑業主有濫用司法程序之嫌。

原告為祥祺中心有限公司，被告為Mount Kelly International Limited。

入稟狀指，原告於2017年4月和被告簽訂租約，把紅磡紅鸞道18號祥祺中心B座地下、一樓和6個車位租予被告。租約為期5年，2017年4月至2020年4月首三年的月租約180多萬元，之後的月租增至198多萬元。此外，被告亦需支付管理費等。

被告欠租及管理費等逾2.5千萬

惟被告自2017年9月至2018年12月拖欠租金和管理費等，合共2517萬元。被告交還單位後，原告於本年2月把單位借予其他租客，但新租約的租金收入減少。根據現時的評估，原告的損失約8400多萬元。

原告要求被告支付拖欠的2517萬元外，亦要求被告賠償其損失。

而凱莉山於本年7月入稟，稱因業主的失實陳述才簽署租約，要求頒令租約無效。

凱莉山對入表表示大惑不解

凱莉山香港分校回應指，對於遭祥祺中心業主索償深感詫異並大惑不解，並指有理由懷疑業主有濫用司法程序之嫌，因此特此作出聲明，以正視聽。

由於事件現已進入司法程序，校方指不便透露更多詳情，並會尊重法庭的有關裁決。

案件編號：HCA1668/2019