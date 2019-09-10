【逃犯條例】楊潤雄：暫無欺凌個案上報　教局會查證網上個案真偽

反修例風波未見因特首林鄭月娥宣布撤回而平息，警民衝突不斷、關係緊張，有警員反映擔心子女開學會受到欺凌，但教育局局長楊潤雄今日（10日）出席活動後回應傳媒時透露，開學後暫未收到有上報教育局的欺凌個案，但稱在社交網絡及朋友傳訊間得悉到部分個案，將校方聯絡查證真偽，小心及認真處理。 另外，他稱留意到上周六有學生被警員以警棍打至頭破血流的個案，稱據知警方已接到相關投訴，相信警方會按程序處理。

防暴警員上周六進入大埔墟站拘捕時，有迦密柏雨中學學生被警員打至受傷倒地。（資料圖片）

楊潤雄稱，開學後運作整體正常及暢順，據他所知，部份學校有因應學生要求，提供輔導或進行特別工作，暫時教育局在開學後未收到上報的欺凌個案。被問到罷課數字，他稱教育局每日均有聯絡學校，昨日約有20至30間學校的學生表達訴求。

昨日全港逾200間中學的學生及校友，在上課前發起聯校人鏈行動，要求政府回應民間「五大訴求」。教育局形容，校外人鏈活動近日發展開始令人憂慮，包括個別聲浪問題被指對居民造成滋擾，甚至引起衝突、傷人和高空擲物等事故。楊潤雄說，教育局過去無為學生自發活動提供指引，而人鏈中並非所有人均是學生，部分人鏈活動舉行期間更出現衝突甚至肢體碰撞，希望學生注意安全。

學生遭警打至頭破血流 楊潤雄：警方已接投訴、會按程序處理

另外，警方上周六（7日）晚衝入大埔墟站追捕示威者期間，以警棍追打在場人士，有區內學校大埔迦密柏雨中學男生，當晚遭多名警員包圍用警棍打至頭破血流，事後《有線電視》翻查當日片段，未見該學生有參與示威及破壞車站行動。楊潤雄今日回應傳媒查詢時稱，留意到事件，據知警方已接到相關投訴，相信警方會按程序處理。