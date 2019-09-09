【罷課】元朗逾千學生築1公里人鏈　批警察「濫捕、暴力」

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，近日大專及中學學界均發起罷課，促請政府回應市民五大訴求。全港各區今日（9日）續有學生發起築人鏈活動，其中元朗區五間學校，包括元朗公立中學、路德會西門英才中學、趙聿修紀念中學、新界鄉議局元朗區中學，以及元朗商會中學響應「聯校人鏈」活動，以表達「五大訴求」，抗議警察「濫捕」問題，活動參與人數過千，人鏈更超過1公里。 現場有人派發宣傳單張，有參與人鏈活動的學生認為警察近日開始有「濫捕、暴力」等問題，批評「太過份」，亦有參與活動的舊生促請政府接受、回應民間「五大訴求」；期間有舊生經過元朗公園時，一度與數名在場的中年婦女發生口角。

五所學校部分學生於早上7時15分，於元朗警署附近的商會中學校園外起，舉起寫有「五大訴求、缺一不可」、「香港警察、企圖謀殺」的紙牌，人鏈延伸至元朗公立中學。五所學校有數百名校友及該五所中學的學生到場聲援，他們於中學門外高呼「光復香港，時代革命」、「香港人加油」、「香港警察、知法犯法」等口號。

由於8時起有學生準備回校上課，「人鏈活動」的參與者則沿路護送學生回校，其間行至路德會西門英才中學外，有舊生齊唱《試問誰還未發聲》，聲援該校學生。其中有參與活動的學生及舊生經過元朗公園，在場有數名中年婦女與參與者對罵，指罵參與者「唔好搞亂香港」，參與者則回應「返你大灣區啦」，活動最終於8時20分左右完結。

參與人鏈活動的趙聿修紀念中學學生歐陽同學（左）直言「而家警察開始濫捕，暴力手法太過份」。（張美華攝）

參與人鏈活動的趙聿修紀念中學學生歐陽同學表示，今日早上7時左右到場響應「人鏈活動」，現場有人派發「香港警察、企圖謀殺」的宣傳單張，歐陽同學直言「而家警察開始濫捕，暴力手法太過份」，又謂今早於網上看過懷疑有警察於地鐵站外，近距離向市民拋擲催淚彈的影片，批評「太過份」。

她亦指會繼續表達「五大訴求」，指特首林鄭月娥回應「五大訴求」是「唔足夠嘅」，續言林鄭的態度感覺「隨隨便便」。問及學校近日安排，歐陽同學表示學校今日較往常遲15分鐘開校門，有學生未能進校內，她指未知原因為何。她又指，過去學校容許學生響應罷課集會，學校自稱「比較中立」，過往曾呼籲學生不要叫口號。

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有元朗公立中學舊生陳先生到場聲援五校聯合的「人鏈活動」，他希望政府接受、回應民間「五大訴求」，以正面回應社會近月因反修例積累的民憤。陳先生續指，即使特首林鄭月娥近日正式撤回修例，惟林鄭並未有回應包括成立獨立調查委員會等的訴求，直言「我覺得林鄭係有回應啊，但佢全部都係反對，或者唔係正面咁支持社會嘅五大訴求」，故期望透過參與「人鏈活動」聲援和支持學生。

網上有傳言指立法院會議員、同為元朗公立中學校董的何君堯將會到元朗區，陳先生直言「其實佢唔嚟好過嚟」，又謂他過去每次出現，均會引起在場人士反彈，或引發暴力事件，認為他真想保護學生或為市民好的話，「根本唔應該出現，因為佢嘅出現永遠都唔係幫到成件事，或回應訴求，而係調返轉，喺區內引發暴力和衝突」。