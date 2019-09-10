22個月大男嬰染流感併發肺炎　情況嚴重　無打流感針

衞生防護中心今（10日）公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的22個月大男嬰。男嬰自 9月3日起出現發燒、咳嗽及呼吸困難。他於9月5日被帶往雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，同日被轉往威爾斯親王醫院兒科深切治療部接受進一步治療。 男嬰呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎。病人現時情況嚴重。初步調查顯示，病人沒有接種2018/19季度季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生署衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的22個月大男嬰，自9月3日起出現發燒、咳嗽及呼吸困難。他於9月5日被帶往雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，同日被轉往威爾斯親王醫院兒科深切治療部接受進一步治療。

男嬰的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎。病人現時情況嚴重。初步調查顯示，病人沒有接種2018/19季度季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。

中心發言人稱，根據最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度處於低水平。2019/20年度季節性流感疫苗接種計劃，包括『疫苗資助計劃』及『政府防疫注射計劃』分別於10月9日及23日展開。合資格人士應及早接種季節性流感疫苗，以應對下個冬季流感季節。