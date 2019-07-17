【流感疫苗】全港小學、幼稚園將可到校打針　當局引入噴鼻式疫苗

政府今日（17日）召開記者會講解未來一年流感疫苗情況，食物及衞生局局長陳肇始提到19/20年度將推新措施，包括把流感疫苗外展計劃，以先導形式由小學擴展至幼稚園，且不設配額，參加學校的學童可免費注射流感疫苗，截至7月7日，已有435所小學及707所幼稚園報告參加計劃。 衞生防護中心項目管理及專業發展處主任連慰慈醫生提到，衞生署將引入2000劑噴鼻式減活疫苗，由衞生署為幼稚園注射，從而收集數據研究。

衞生防護中心總監黃加慶稱，未確定會否出現夏季流感，強調會繼續監察。（李澤彤攝）

陳肇始提到，過去一年，疫苗接種率有所增加，18/19年度港人接種了119萬劑疫苗，佔香港總人口的15%，較17/18年度增加四成六，而6個月至未滿12歲兒童的覆蓋率亦由17/18年的23%升至18/19年度的46%。

為繼續提升疫苗覆蓋率，連慰慈提到，季節性流感疫苗學校外展將恆常化，不設配額，以涵蓋更多小學，並以先導形式擴展到幼稚園，所有參與計劃的學校學童可免費注射流感疫苗。截至至7月7日，已有435所小學及707所幼稚園報告參加計劃。而在上一期的計劃，只有184家小學有外展隊到校打針。

政府亦提高了參與外展計劃私營機構的資助，小學及幼稚園均由公私營合作外展接種隊提供疫苗接種，由政府負責採購疫苗和運送，私營機構為小學注射將有100元港幣資助；若為幼稚園接種，因為要負責疫苗採購和運送，所以資助率則有260元。而「院舍防疫注射計劃」資助亦由70元增至100元。

衞生防護中心項目管理及專業發展處主任連慰慈表示，政府將為幼稚園學生注射2000劑噴鼻式疫苗，測試使用噴鼻疫苗的物流安排及實行上的可行性。（李澤彤攝）

政府首為幼稚園生接種噴鼻疫苗

此外，噴鼻式流感疫苗屬減活疫苗，而非針劑的滅活疫苗，注射限制較多，香港去年重新引入疫苗，政府今日首次提供2000劑噴鼻疫苗，為幼稚園學生接種。衞生署將安排由衞生署外展隊，提供服務並為合適的學校學生使用噴鼻式疫苗，測試使用噴鼻疫苗的物流安排及實行上的可行性。

連慰慈提到，暫未有確實數字，但約有45間幼稚園可用噴鼻疫苗，他們會根據年齡、學校的選擇作考慮。陳肇始表示，供應商都是因素之一，他們有和藥廠研究可提供的疫苗數量。

食物及衞生局局長陳肇始提到19/20年度的新措施，包括把流感疫苗外展計劃，以先導形式擴展至幼稚園，且不設配額。（李澤彤攝）

會否爆夏季流感仍待觀察

18/19年度冬季流感爆及嚴重，且主要影響幼童，當時更錄得863宗爆發，是自2009年港感大流行後錄得的最高數字。流感疫苗的效能平均達51.3%，與其他地方估算45至72%相若。

衞生防護中心總監黃加慶稱，最新監測數據顯示，公立醫院流應相關入院率自6月起有輕微上升，於基線以上水平徘徊，但未確定會否出現夏季流感，強調會繼續監察。