【逃犯條例】27前高官學者聯署信　促示威者棄暴力、批警過度武力

反修例示威活動持續，27名前政府高官、學者、醫生等社會賢達再度發起聯署，去信特首、保安局局長及警務處處長，以「制止警察過份武力執法 示威回歸有理有節」為題，表明以不必要武力對待懷疑違法者或被捕者，會進一步栽種仇恨不利緩和社會氣氛。又促請港府積極回應主流民意，成立獨立調查委員會，另徹查7月21日元朗事件，以及完整公開交代8月31日太子站衝突事件，秉公查辦。 聯署同時呼籲示威者和平克制表達訴求，停止對公共建設造成破壞，因不論是示威者或警隊，過份使用暴力，都難達目的「倒適得其反，令親者痛，仇者快」。

27位前高官及社會賢達再次發出聯署聲明，包括勞工及福利局前局長蕭偉強。（資料圖片）

27名前政府高官、學者、醫生及商人等，包括前勞福局局長蕭偉強、運房局前副局長邱誠武、前商務及經濟發展局副局長梁敬國、中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機、港大社會工作及社會行政學系系主任林一星、社聯前行政總裁兼前監警會委員方敏生、香港電視主席王維基、前財政司司長政治助理羅永聰等，共同聯署去信港府正視問題。

批示威活動趨暴力

聯署提到，近日示威活動趨向暴力，部分出現投擲汽油彈，縱火等危險行徑，以及不必要地肆意破壞，妨礙旅客出入境，又干擾市民日常生活，令社會漸漸失去安寧，惹來市民反感。

香港電視主席王維基曾多次參與聯署表態。（資料圖片）

運房局前副局長邱誠武亦再次表態。(資料圖片)

聯署進一步指，警方制止和拘捕違法人士本是維持治安之舉。然而，警方手段必須符合執法目的，運用武力也得相應。況且，犯事者絕大部份不是十惡不赦的兇徒悍匪，香港警察是久經訓練的紀律部隊，應能分辨地執法；即使受挑釁時，亦應能保持克制和專業，懂得並有能力控制個人情緒，在合乎法規下，盡其除暴安良的責任。

不必要武力會栽種仇恨

聯署表明，以不必要的武力對待懷疑違法者或被捕者，會進一步栽種仇恨，令警民關係不斷惡化，不利於警隊作為社會繁榮的穩定力量。如此情況和繼續下去，不單違反基本法對市民的人身安全的保障，將要受法律追究，亦令警隊一直努力建立的現代化、文明的形象蒙污蒙羞。

聯署又提到，在行政長官試圖與社會各界恢復對話時，警隊的表現不利於緩和社會氣氛，令對話難以進行。聯署人士遂呼籲行政長官、局長和處長正視問題，馬上嚴肅制止執法人員使用不必要的武力，以釋出善意，讓社會可冷靜下來，重新建構對話。

聯署亦提到，不論示威者或警隊，過份使用暴力，均不可能達致所期望的目的，倒適得其反，令親者痛，仇者快。聯署人士亦促請政府盡快徹查7月21日元朗事件，把犯事者繩之於法，以及把8月31日太子站衝突事件完整地公開交待，秉公查辦，以釋除民憤。

聯署人名單：（以個人名義）（以姓氏筆劃序排列）

方敏生

王維基

李少南教授

李芝蘭教授

吳永順

邱誠武

林一星教授

林本利博士

林健枝教授

林崇智牧師

袁天佑牧師

袁莎妮

陳恩明牧師

陳智遠

陳龍生教授

陳韜文教授

梁敬國

梁萬福醫生

莫宜端

黃英琦

蒲錦昌牧師

盧龍光牧師

蕭偉強

關焯照博士

羅永聰

羅慶才牧師

蘇鑰機教授