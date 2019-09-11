【太子站衝突】酒吧街笙歌不再　餐廳老闆：𠵱家香港邊個唔辛苦？

反《逃犯條例》引發的政治風波持續逾3個月，遊行集會街頭衝突遍地開花，影響各行各業。而上月31日，太子港鐵站爆發嚴重警民衝突，甚至傳出「打死人」的流言，連日來均有市民到站外示威、獻花，並在旺角警署外屢次爆發警民衝突，令位於旺角警署附近的太子「酒吧街」，由夜夜笙歌變得冷冷清清。 有酒吧老闆直言生意大受影響：「而家剩返四成，全部都係熟客，好多時集會遊行都係週六、日發生，一封地鐵、任何地方有集會，星期一至四生意仲好過假期。」但作為土生土長的香港人，在這個重要關頭只能「為港犧牲」，雖然酒吧已開業近4年，生意早已上軌道，但如今只能當作一切要從頭開始：「要當啱啱開着咁守業，做生意唔係100%賺㗎！生意有升有跌，當從頭嚟過囉，做香港人係辛苦㗎啦。」

於酒吧街設西班牙餐廳老闆Alan嘆，生意較去年同期少了三分之一。(梁煥敏攝)

生意本已上軌道 一切又要重頭開始

自上月31日太子港鐵站的激烈警民衝突之後，連日來均有示威者到站外及附近的旺角警署一帶聚集，並與警方爆發連番衝突，位於警署旁的太子「酒吧街」，頓時變得蕭條。

Alan開設的西班牙餐廳及酒吧，已開業接近4年，本來生意已經上了軌道，但自從反修例示威浪潮開始，生意已開始受影響，831事件後更是雪上加霜：「因為出邊發生事，大家都覺得冇地鐵搭，出街都會好麻煩，加上心情有影響，將心比己，自己買嘢都會諗一諗、度一度，七、八月時生意已經差咗。」但今個月起知事件發生後，影響更大。

大家都覺得冇地鐵搭，出街都會好麻煩，加上心情有影響，將心比己，自己買嘢都會諗一諗、度一度。 餐廳老闆Alan

他直言，由於餐廳鄰近警署，面對警民衝突不斷，對生意受影響已有一定心理準備：「嗰日（8.31）開始，過嚟太子嘅人都唔係消費啦，唔係過嚟『發夢』（示威）、就係來獻花。」他指，七月至八月的暑假檔期，本來有不少留學生返港放假，他們都會習慣飲飲啤酒談談天，為酒吧生意的旺季，但今年客人減少四成、營業額減少了三分之一，實際上的確難以為繼，但強調會堅守：「𠵱家咁嘅時勢，咪當搵少啲囉，𠵱家輸少少，都仲頂得住嘅，做香港人，𠵱家係要等待，要忍耐。」

老闆Alan說生意少了不是最大問題，但由於貨源由西班牙運送到港，難以一時三刻改變訂單，造成浪費。（梁煥敏攝）

食材浪費成經營大難題

他提到，生意少了不是最大問題，但由於貨源由西班牙運送到港，難以一時三刻改變訂單，部份食材到港後發現不能全部用盡，顯得浪費，才是最「頭痛」：「紅肉就可以慢慢去到，但係海鮮就麻煩啲，只好每次入嘅份量項目少啲，控制貨源。」

另外，現時旺角警署一帶每當發生衝突事件，酒吧雖未被催淚彈波及，但附近道路不時被警方封鎖，本來熱鬧的街道頓時變得異常冷清，由於自己開業已有一段時間，有一班忠實擁躉才能「守得住」：「啲客會打電話嚟問清楚現時情況，就算嚟到我哋都同以往唔同，將所有門完全關閉，形成一個好安全嘅保護網，令到大家食得安樂啲。」強調食客、職員及自身安全最重要。

鄰近旺角警署的一段通菜街，至八三日太子站事件後顯得非常冷清。（梁煥敏攝）

衝突場面歷歷在目 無奈又難受

例如上周發生衝突期間，Alan說餐廳亦提早關門，無法做生意，目前他和一班職員在研究生意救亡大計，「而家嘅計劃，都係將本來600元至800元的套餐分拆，加一支啤酒成為金額較細嘅套餐，橫掂我哋都走唔到，不如大家飲下酒傾下點做好過……𠵱家生活喺香港，有邊個唔辛苦？」

作為老闆，酒吧位於近日示威的「主要戰場」的旺角警署附近，既無奈、又難受，除了生意受影響，更目擊一幕又一幕的衝突：「內心裏面的確有少少埋怨鋪頭好近差館，因為好多嘢我眼前發生，並無剪接而我係睇到嘅，我已經記在心內。」Alan說，早已預計下個年度的財政預算案，政府必定有「派糖」措施，但已經彌補不到心靈傷痛：「作為香港人只能夠望奇蹟出現，真係唔知幾時可以復原，生意更差，都唔夠個內心更加傷。」現時只好將眼前生意做好，保持質素，令客人願意再次光臨最為重要。

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另外，鄰近的一所酒吧，有職員同樣説，自從上月31號發生的太子站事件後，每次示威者聚集、港鐵「封站」，加上鄰近的警署，整條「酒吧街」非常冷清，就算衝突點離酒吧街較遠，但整條街亦是門可羅雀，入職以來從未見過：「就算冇事發生嗰日，星期五晚11、12點都係剩返兩三枱客，係靜咗好多。」

他直言自己是「和理非」，當然希望事件盡快平息，但明白到現時局勢有變，未能估計往後情況有否轉機，但感覺到老闆已經有點「頭痕」，現時只好留住熟客，盡量做好去守住生意。