【8.31太子站衝突】港鐵公開閉路電視截圖　警方：不同意延遲治療

逃犯條例爭議和衝突不斷，8月31日太子站嚴重警民衝突，警方在港鐵車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，多人頭部受傷流血。警務處、消防處、醫管局及港鐵公司代表召開聯合記者會，交代當晚衝突及閉路電視片段等事宜。警務處警察公共關係科高級警司余鎧均、消防處高級助理救護總長羅信堂、醫院管理局高級行政經理龔澤民、港鐵車務營運總管黃琨暐出席。 余鎧均重申，當晚太子站並沒有人死亡，警方也沒接獲相關的失蹤報告。羅信堂則稱傷者人數有出入是因為點算出錯，沒有傷者在治療期間被帶走，龔澤民則指全部傷者已經出院。

警務處警察公共關係科高級警司余鎧均（中）9月10日見記者，斥謠言是分化社會。（梁鵬威攝）

警務處警察公共關係科高級警司余鎧均表示，留意到謠言指8月31日太子站有人被毆打致死，政府各部門已出公告澄清，認為謠言是惡意中傷各部門、分化社會，重申謠言的指控嚴重，故有必要開記者會以正視聽，並對於給予強烈譴責。

余鎧均強調，警方留意到有「認識所謂的死者的家屬」相關報道，但旺角警署至今日仍未收相關的報告，他們也曾翻查總區所有的失蹤人口報告，並未接納與8月31日相關的報告。

警方未接到與8月31日相關的失蹤報告

港鐵車務營運總管黃琨暐則指出，努力重組當晚的情況，但兩部位於車站四號月台（荃灣線往中環方向）的閉路電視是被損毀，故錄影片段並不齊全。他又重申，閉路電視片段一般會在28日內銷毀，但已經為配合調查已將片段保留至3年。

消防：事後有部分人士選擇不送院未計入傷者人數中

至於當日的傷者數目有出入，消防處高級助理救護總長羅信堂解釋稱，消防處一直如實向傳媒交代當日的情況，當晚11時05分接報，指太子站有多人受傷，首輛救護車11時17分抵達，救護指揮官協調後，11時30分由D1入口進入太子站，當時已有一名警員及消防員在場。不過，由於傷者當時分散於太子站月台的不同位置，其位置也不斷改變，故人員點算人數時是有困難，經初步點算有十名傷者，並提出增援要求。最後，因為事後有部分人士選擇不送院，故該批人士並沒有納入傷者人數中。

醫院管理局高級行政經理龔澤民再次提及，當日傷者的數目為當日有46名傷者送院，分別是35男11女，當中並無死亡個案；5人情況嚴重、14人情況穩定。全部人已經出院。

根據港鐵提供的資料，太子站內的傷者在受傷後接近兩小時才送院，當中更有人是情況嚴重，會否覺得做法是延遲治療？余鎧均強調，所有傷者當時已經接受一手治療，有救護員在場協助，故不同意其說法。她又解釋當時情況混亂，因為要做分流及急救，考處地面情況後，認為以特別列車運送傷者是最安全的方法。

羅信堂則指出，當晚在太子站內的傷者全部都清醒，沒有昏迷的個案，並澄清傷者數目有出入是因為傷者的位置有變，加上他們的服裝相似所致。所有傷者在治療期間，無人被警務人員帶走。

不同意延遲傷者治療 余鎧均：已提供一手治療

警方在太子站內一共拘捕了53人，有多少人被正式落案起訴？余鎧均僅指，53人中有2人正式落案起訴，但並未提及起訴原因，另有一人申請兒童保護令。余鎧均續稱，加上當晚警方需要空間處理53名被捕人士，故有必要讓記者離開太子站。被捕人是在哪一個位置被捕？她回答指，53名被捕人士是在第3號月台被捕，她強調尊重新聞採訪及新聞自由，太子站當晚成立封鎖線是要為保障記者的安全。

4號月台閉路電視損毀 港鐵未答是否拍到執法情況

記者會上，多名記者追問為何港鐵公開截圖，但卻拒絕公開相關片段呢？黃琨暐未有正面回應，僅指出閉路電視涉及乘客的私隱，明白公眾的關注，故已在兩者中做出平衡，強調提供的全部是事實。無拍到警方在4號月台執法的情況？他以閉路電視都損毀作回應，未作詳細補充。

▼港鐵公開831太子站部份閉路電視截圖▼

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太子站事件引起多方爭議，《香港01》透過記者現場採訪、在場的義務急救員說法、警方及消防的回應，以及看過閉路電視的消息人士所述，整理當晚時序： 時間 事件 來源 22:50 《香港01》攝影記者抵達太子站 《香港01》記者 22:55 警方進入太子站，多名速龍及防暴警察到達太子站4號月台（往中環方向） 看過閉路電視的消息人士 22:57 消防收到一宗太子站火警報告 消防處 22:59 速龍小隊在列車車上揮動警棍，噴射胡椒噴霧，車上人士跪地求饒 《香港01》記者拍攝時間 / 無綫新聞直播 23:00 義務急救員在太子站找到一名暈倒女子，並目睹速龍小隊及防暴警察在月台揮動警棍、拘捕部份人 義務急救員Kelly 23:01 消防人員抵達太子站，見到有傷者在場並為他們進行了初步的治理 消防處 23:02 列車車門關上 無綫新聞直播 23:05 消防再接報太子站內有多人受傷 消防處 23:12 警方驅趕站內人士離開，《香港01》攝影記者由月台離開太子站，此時列車早已開出 《香港01》記者 23:13 消防收到一宗油麻地站召喚救護服務 消防處 23:14 港鐵宣布觀塘線及荃灣線列車服務暫停 港鐵 23:17 消防第一輛救護車抵達太子站外，但因太子站己關上大閘，救護員未能內進 消防處 23:18 救護車抵達油麻地站 消防處 23:30 救護人員進入太子站內進行救援工作，點算傷者人數初步為十人，之後更正為七人。 消防處 23:45 義務急救員離開油麻地站 義務急救員阿謙 00:06 三名油麻地站的傷者，由救護車送往廣華醫院 消防處 00:30 增援急救人員抵達及進入太子站 消防處 01:24 特別列車接載傷者、救護員及警員前往荔枝角站 看過閉路電視的消息人士 01:30 特別列車到達荔枝角站 看過閉路電視的消息人士 01:42 七名傷者由荔枝角站分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理 消防處 資料來源：香港01記者、消防處、看過閉路電視消息人士、義務急救員Kelly及阿謙、無綫新聞直播時間

▼831太子站事發情況▼

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