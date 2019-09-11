【收回土地條例】發展局持開放態度　須確立「公共用途」才可收地

外界盛傳政府或會引用《收回土地條例》，收回發展商持有農地建公營房屋。發展局回覆查詢時指，任何可增加土地供應以達致長遠房屋策略下房屋供應目標的建議，政府都會抱持開放態度並認真檢視。 而政府需要徵用有關土地作須先確立土地有「公共用途」。政府重申會繼續積極推動和研究不同可增加或加快土地供應的措施，並歡迎不同人士及團體就土地供應提出意見。

民建聯今召開記者會，又刊登報章全版廣告，要求政府引用《收回土地條例》，大刀闊斧收地興建公屋，解決公共房屋短缺問題。(吳倬安攝)

發展局發言人重申，在多管齊下的土地供應策略下，任何可增加土地供應以達致長遠房屋策略下房屋供應目標的建議，政府都會抱持開放態度並認真檢視。

發言人強調，根據《收回土地條例》，政府引用該條例收回私人土地，必須是因應政府需要徵用有關土地，要先確立「公共用途」。換言之，引用《收回土地條例》需要在確立適用於有關土地的「公共用途」之後，方可引用該條例收回私人土地。

政府過去有為建公營房屋收私人土地

發言人指，一直有引用《收回土地條例》收回私人土地進行發展，例如過去政府有就不同的公營房屋計劃收回私人土地，如沙田第16及58D區項目，而未來數年幾項大型土地發展項目的範圍內，包括橫洲發展第一期、古洞北／粉嶺北新發展區及洪水橋新發展區，估計亦會收回約500公頃的私人土地，政府亦會繼續為發展公營房屋做規劃工作並收回所需的私人土地。

此外，當局正就「土地共享先導計劃」的執行框架擬訂具體的準則及其他執行細節，稍後會公布擬議安排並聽取相關持份者意見，並適時提交行政長官會同行政會議批准，以公開接受申請。政府稱，會繼續積極推動和研究不同可增加或加快土地供應的措施，並歡迎不同人士及團體就土地供應提出意見。