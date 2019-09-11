【逃犯條例】消息：政府擬收回土地條例建公屋　轉軚全收高球場？

政府修訂《逃犯條例》引發連串示威活動，特首林鄭月娥早前表明，會於新一份《施政報告》回應社會問題。 消息透露，政府有意於房屋及土地問題著墨，包括過去極為抗拒引用《土地收回條例》建公屋房屋，亦很大機會「成事」。另有消息人士亦指出，政府過去顧忌極多的政策，亦會考慮「攞出嚟檢視」，換言之，為輪候公屋人士提供租金津貼、全面收回高球場等，都有機會「翻生」。

社會衝突不斷，即使林鄭月娥日前宣布撤回《逃犯條例》修訂，但不少示威者批評難以服眾，因當局仍有回應其他四大訴求。

據了解，林鄭月娥為向公眾展示改革社會深層次問題的決心，會於新一份施政報告提出多項針對措施，其中著墨最多是房屋土地。接近政府消息人士指，「特首會將收埋喺櫃桶底嘅嘢攞返出嚟。」換言之，即使相關政策過去內部討論認為多困難實施，現時都會再檢視。

消息指，政府近日正研究引用《土地收回條例》「大手」收回土地，藉以興建公營房屋，舒緩屋房供應緊掘問題。值得注意是，政府過去多次公開回應，指《土地收回條例》或涉侵犯私有產權，最終可能牽涉漫長司法程序，故未必可隨便應用。消息人士認為，政府願意研究用該條例收地建屋，可印證林鄭月娥「決心」在房屋土地問題上有作為。

無意推「限購令」

事實上，近日立法會最大黨、政府多年來的盟友民建聯亦高調促政府用《收回土地條例》興建公屋，亦不禁令外界聯想是否政府已有決定，藉此助盟友「成功爭取」。而土地供應專責小組提交的報告，亦曾指發展商持有約300公頃農地可以短中期內開發，暫未知政府有意收回多少土地建公營房屋。

不過，另有消息人士曾指出，政府不擬推出「限購令」讓樓市降溫。據悉，政府有極高層官員對此政策大為反對，因為此舉將與香港奉行的自由市場原則相違背，反而當局仍有意續推「明日大嶼」計劃，認為只要政府「有地在手」，應對地產商才能有更大「談判能力」。

此外，有消息指出政府亦會再檢視過去認為不可行的民間建議，當中或包括設立租金津貼基金。過去有團體多次提倡，應向輸候居屋人士三年以上的家庭，以及居於劏房的租戶提供租津，並利用已滾存逾800億的房屋儲備金「泵水」。惟運輸及房屋局局長陳帆曾於去年底指出，租金津貼或會促使業主上調租金，變相加重租戶的負擔。不過，政府或會再度研究措施是否可行，至少於短期內舒緩基層市民住屋問題。此外，因應推出租金津貼，當局或需要推出相應劏房租務管制措施，以解決衍生問題。

全面收回粉嶺高球場有轉機

土地供應專責小組的報告曾建議政府可先收回32公頃的部份粉嶺高爾夫球場土地，餘下則有待政府研究。其後政府決定只會收回部份高球場，餘下140公頃土地則不會動用，曾引起社會爭議。據了解，政府或願意再度檢視民間要求全收高球場的方案，除了藉此增加土地開拓，亦可回應民間聲音。

公屋聯會總幹事招國偉則指，樂見特首願意針對房屋問題推出解決措施，但強調房屋問題非單一措施已可解決，「你話收回土地，收到幾多呢？起到幾多個單位呢？」他強調政府需要多管齊下，否則最終只會仍是「遠水不能救近火」。