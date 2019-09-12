衞生署發表非故意遇溺報告　4年193宗淹死　14人家中遇溺亡

衞生署今日（12日）發表全港首份非故意遇溺事故的流行病學研究，《香港遇溺個案報告》中指出，2012至2016年間共193宗「意外淹死」，當中男性佔約74%。整體約一半個案是因游泳、浮潛或潛水遇溺；而失足跌入水中者（包括醉酒或自拍滑倒）達42人，另有14人在家中遇溺（當中11人事發時正在洗澡）。 發言人指出，本港遇溺死亡人數較其他主要類型損傷所造成的死亡數字低，惟死亡率異常高，提醒市民「一桶水也能令人溺斃」，應留意照顧家中成員及學習拯救遇溺人士的心肺復蘇法。

衞生署今日（12日）發表全港首份非故意遇溺事故的流行病學研究《香港遇溺個案報告》。（報告封面）

衞生署據2015年《香港加強預防非故意損傷的行動計劃書》的建議，檢視死因裁判法庭於2012至2016年間登記的193宗「意外淹死」的紀錄，分析遇溺死亡個案的人口特徵和風險因素。

研究顯示，四年間共142男51女意外淹死，年齡介乎5至90歲。在所有個案中，共107名死者有心血管疾病、精神/行為障礙、癲癇、高血壓和糖尿痛等疾病記錄，衞生署提醒，有關疾病可影響人的動作協調和意識水平，或增遇溺風險。

42人因醉酒或自拍時 滑倒失足跌入水

約一半遇溺個案因游泳（89人）及浮潛和潛水（10人）所致；另有42人因醉酒或自拍時滑倒等原因失足跌入水中、14人水上或陸地垂釣，以及13人在家居活動時遇溺（如洗澡和洗衣服）。

14人家中遇溺死亡 報告：一桶水也能令人溺斃



是次研究中共有14宗家中遇溺死亡個案，當中11人事發時正在洗澡（7人在浴缸遇溺），另有6人在水桶遇溺，有一半在家中遇溺者為65歲或以上人士。當中８人在事發前曾服藥。

《報告》提醒「一桶水也能令人溺斃」，公眾應預防家中遇溺，包括留意家中較易跌倒或暈倒的成員，避免其跌倒或暈倒造成遇溺。另外，公眾應學習游泳及拯救遇溺人士的心肺復蘇法。

遠足打算經過河流或溪澗 亦應了解天氣

衞生署研究發現，遇溺死者有不少風險行為，包括在惡劣天氣下或單獨進行水上活動、沒救生員下游泳；又或進行水上活動前飲酒、服毒品。

衞生署提醒，參與水上活動者應了解個人能力及身體狀況，掌握活動所需技能及使用適當裝備，宜在活動前了解環境、設施及存在風險，確保在有救生員當值時才進行水上活動。同時應結伴同行，避免飲酒及勿服毒品。出發前應了解天氣及環境，避免在惡劣天氣下應進行水上活動；若計劃遠足時打算經過河流或溪澗，應瀏覽香港天文台網站了解情況。