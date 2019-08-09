9歲腦癱女童被親人溺死案宣判：父親判囚10年半　爺爺判囚11年

去年六月，南京一名9歲腦癱女童被發現溺亡，警方經偵緝最終發現，殺人兇手竟然是女童的父親和爺爺，此案引發社會廣泛關注。 據南京中級人民法院消息，此案今天（9日）由南京市中級人民法院一審公開宣判，被告人楊世鬆（爺爺）犯故意殺人罪被判處有期徒刑十一年，被告人楊際響（父親）犯故意殺人罪被判處有期徒刑十年六個月。

經法院審理查明，2009年被告人楊際響與妻子張某結婚，於2010年11月生育被害人楊某璿。楊某璿出生後即患有新生兒肺炎、缺血缺氧性腦病，後至蕪湖市婦幼保健醫、蕪湖市第一醫院、南京市兒童醫院等多方求醫，先後被診斷為中樞性協調障礙、重度精神發育遲滯。楊某璿因智力低下，生活無法自理，不能自主走路、進食，被評為智力殘疾二級，相關醫學專家認為楊某璿經過專門康復治療病情可部分好轉，但無法治癒，終生需要有人看護、照顧。

在醫治楊某璿過程中，楊際響與妻子產生矛盾，2012年離婚，約定孩子由楊際響撫養。2013年初，楊際響母親郭某（即孩子的祖母）將孩子帶回淮安孃家獨自撫養，然而在2018年5月底，郭某被查出患有癌症。楊際響擔心郭某生病後無力再照顧孩子，2018年6月23日晚將孩子送至楊世鬆（被害人祖父）處，要求楊世鬆照顧，楊世松明確拒絕且提出將孩子扔到河裡淹死，楊際響未表示反對。隨後楊世鬆指路，楊際響駕車，將楊某璿帶至湖熟街道句容河河道處，楊世鬆將孩子推入水中致楊某璿死亡。

法庭現場。（微博）

法院認為，被告人楊世鬆、楊際響為逃避監護、照顧義務，將智力殘疾的被害人溺亡，二被告人的行為均已構成故意殺人罪。二被告人犯罪動機自私，手段殘忍，後果嚴重，情節惡劣。楊世鬆歸案後，如實供述了主要犯罪事實，系坦白，依法可從輕處罰；楊際響歸案後，基本如實供述主要犯罪事實，後雖對自己的犯罪目的、行為推諉，但當庭對自己的主要犯罪事實仍能予以供認，故應認定構成坦白，依法可從輕處罰。

據此，法院作出如上判決。