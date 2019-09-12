醫管局新主席被質疑缺乏醫療背景　范鴻齡：上任後願與前線交流

政府今日（12日）宣布委任「公職王」范鴻齡接替梁智仁，成為下任醫院管理局主席，任期於12月1日起生效。 有前線醫生對今次委任感「錯愕」，形容他的醫療背景較少，估計當局是次任命，或希望可以解決醫管局的行政效率問題，但醫管局目前面對的問題遠不止此範疇，期望范鴻齡上任時可以多聆聽前線同事意見。 范鴻齡接受《香港01》訪問時稱，願在上任後廣泛與前線、各持份者及有興趣人士交流，現時「無身份」去發表對公營醫療系統的評論。

馬仲儀（右一）估計，今次委任或反映特首認為醫管局主要問題在於行政效率。（資料圖片）

范鴻齡是羅范椒芬的兄長，一直活躍於政商界，他是中信泰富前董事總經理，曾捲入中信泰富外匯槓桿式合約爆煲事件，他現為行政長官創新及策略發展顧問團、香港金融發展局和西九文化區管理局董事局成員，他於去年12月被委任為醫管局大會成員，今年4月起出任葵涌醫院及瑪嘉烈醫院管治委員會成員。

公院醫生：醫管局主席委任是基於特首意志

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀對是次任命感「錯愕」，認為其「公職王」的稱號只限於文化或金融事業的發展，投身醫療或安老事務相關的公職任期很短，與現任主席梁智仁醫生畢業自香港大學醫學院並曾任醫學院院長的醫療背景有差別，即使前任的胡定旭本身來自會計界，但他亦是擔任多年醫療相關公職，才獲委任為醫管局主席。馬仲儀直指委任是基於特首意志，員工無發言權，望日後能跟范合作。

翻查資料，胡定旭是會計師出身，自1999年起獲委任為醫管局成員，在1997年至2001年期間，曾出任東區尤德夫人那打素醫院管治委員會成員，胡在2004年接任主席一職。

范鴻齡2018年才加入醫管局，事隔一年便更上一層樓。（醫管局網頁圖片）

望新主席聆聽前線醫護聲音

馬仲儀引述坊間的推算，是次委任或反映特首認為現時醫管局的問題主要在行政及效率方面，以為今次改動可以解決問題，馬仲儀指出范鴻齡的加入或對行政方面有裨益，但反指醫管局的問題複雜，遠不止行政問題。

她逐一列舉醫管局面對的問題，包括缺乏長遠規劃，而其他配套包括安老事務、社會服務等，非醫管局一己能力可解決，硬件問題如土地、病床不足亦難以解決，近期因示威活動更引發誠信危機，包括員工對管理層的信任、以及市民對醫護的信任等，加上短期內又可能迎來另一波流感高峰的來臨，挑戰重重。她慶幸醫管局的撥款近年較穩定，第二個十年醫院計劃亦已上馬，相信這些措施即使新主席上任亦不會走回頭。

馬仲儀又表示，現任主席梁智仁着重聆聽前線醫護的意見，希望新主席范鴻齡亦可以循此方向辦事，亦期望范有時間盡早與不同級別同事交流，希望在他12月上任時，已有醫護的意見在腦海中。

范鴻齡：上任前不作評論

范鴻齡接受《香港01》電話訪問時稱，願意在上任後廣泛與前線的醫護同事、其他持份者及有興趣人士交流及傾談，但被問及目前最關注的公營醫療體系問題時，他強調自己的任期於12月1日才開始，現時只是醫管局大會成員，「無身份去做」，因此暫不發表任何評論。