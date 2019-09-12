【特快公屋編配】5.8萬宗申請超額33.1倍　1700單位可揀選　

公屋輪候時間高企不下，最新的輪候冊時間已達5.5年。房委會每年均會推出「特快公屋編配計劃」，被視為基層市民的「上樓捷徑」。 計劃於8月12日截止申請，根據房屋署回覆，今年度共接獲5.8萬宗申請，當中2.8萬宗為二人或以上家庭申請者、3萬宗為一人申請者。申請數字較去年的5.83萬宗略為下跌。

有關單位或曾發生自殺、意外死亡事件、被追討欠債、受白蟻等蟲患影響。圖為曾發生倫常慘案的石圍角邨石桃樓一單位。（資料圖片）

根據房屋署回覆，2019年度「特快公屋編配計劃」共提供1700個單位供揀選，而名單將於2019年9月下旬上載於香港房屋委員會/房屋署網頁，供公衆參閱。而今年共接獲約58,000宗申請，超額申請約33.1倍。當中約28,000宗為二人或以上家庭申請者，約30,000宗為一人申請者。

新一期的「特快公屋編配計劃」，將於2019年7月23日起至8月12日止接受申請。（資料圖片）

翻查紀錄，自2014年起，特快公屋編配計劃的申請宗數一直突破8萬宗，2016及2017年分別收到8.42萬及8.05萬宗申請，惟於去年的數字突然下跌至5.83萬宗。

特快公屋編配內的單位或曾發生自殺、意外死亡事件、被追討欠債、受白蟻等蟲患影響，部分更曾發生兇殺命案。上期計劃合共有1,300個公屋單位，當中有4個單位曾經發生兇殺案。