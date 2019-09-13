【中秋節】港鐵不通宵行駛　電車巴士加強服務　一文看清交通安排

中秋佳節，反修例風波下，網民發起在多區舉行賞月及築人鏈活動，向政府表達訴求。但由於港鐵已表明，與政府檢視近期情況及進行風險評估後，決定不提供通宵服務，市民在參加慶節活動前，宜及早考慮回程交通安排。 運輸署亦提醒，為配合中秋節及大坑火龍盛會活動，港島及新界區會實施特別交通及運輸安排。

反修例風波持續，網民發起在多區舉辦中秋賞月及築人鏈活動。（羅國輝攝）

港鐵下午3時起加密班次



港鐵大部分車站連日來受到激進示威者破壞，因此決定一改逾20多年來的慣例，今晚列車今晚不會通宵行駛，正常時間停止服務。港鐵表示，與政府相關部門檢視近期情況並進行風險評估後作出決定，中秋正日將按正常服務時間提供服務，但預期乘客量上升，故除機場快線、迪士尼線外，多條路線將於今日下午3時起加密列車班次。

港鐵中秋節當日服務安排 下午3至5時 晚上11時至尾班車 港島線 平均2.1分鐘 4分鐘 荃灣線 2分鐘 4分鐘 觀塘線 2.3至4.6分鐘 4分鐘 其他路線（如將軍澳線及東鐵線等） 2.2至8分鐘 4至12分鐘 註：機場快線、迪士尼線、輕鐵及港鐵巴士將維持正常服務。

資料來源：港鐵

千願亭 — 中秋綵燈光影展

維多利亞公園一號足球場

多條巴士線將加強服務 另設特別路線



按運輸署公布，九巴、新巴及城巴今日至明日將增強多條巴士路線服務，包括加密班次及開辦特別路線。當中部分路線會有改道安排、部分巴士站會暫停使用或被遷移。九巴將增強47條巴士路線服務，往來多區的尾班車亦會延長服務時間、部分通宵路線的「N車」將提早服務。



市民可透過九巴、新巴或城巴網頁了解服務情況及查閱路線資訊。市民如有需要可致電巴士公司查詢：

九巴顧客服務熱線 電話：2745-4466 新巴顧客服務專線 電話：2136-8888 城巴顧客服務專線 電話：2873-0818

↓↓巴士公司特別路線安排↓↓

+ 3 + 2

電車將延長服務至翌日凌晨3時



香港電車有限公司表示，中秋節的電車服務時間將延長至翌日（14日）凌晨3時，因應乘客需求，會加強中秋翌日的服務。

運輸署表示，部分專線小巴路線會延長服務時間和有改道安排；而天星小輪、新渡輪及港九小輪的渡輪服務亦會因應需求而加強。而港島（包括山頂、淺水灣、石澳、赤柱、薄扶林及香港仔）及新界區多處地方亦會有封路安排，封路範圍內的停車場、路旁停車位、的士站及公共小巴站均暫停使用。警方將因應各區交通及人潮情況，調整封路及交通改道安排。

中秋舞火龍是大坑傳統習俗，已有逾百年歷史。（江智騫攝）

此外，為配合大坑火龍盛會活動，港島大坑一帶的道路今明兩日下午6時至晚上11時59分會實施封路及改道措施，該處停車位暫停使用。

運輸署呼籲市民盡量利用公共運輸服務，避免交通擠塞及不必要的延誤，又或瀏覽運輸署網頁、留意電台電視廣播，了解最新交通情況。