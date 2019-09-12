【逃犯條例】TVB中秋節晚會傳遭網民「狙擊」　活動宣告取消

明日（13日）為中秋節，多區原定有慶祝活動，而於沙田大會堂及油塘大本型商場的兩個晚會，原定將有無綫電視（TVB）派出藝人出席，惟有網民發起「狙擊TVB慶中秋晚會」行動，兩個活動的主辦機構分別於今日（12日）黃昏時段宣布，將會取消明日的活動。 其中，沙田民政處主辦的「慶祝中華人民共和國成立七十周年-月滿歡樂聚沙田中秋晚會2019」，處方回覆指因公眾安全理由取消活動。

無綫電視原定於明日（13日）派藝人出席兩個公開活動，有關安排現時將會取消。（資料圖片）

在近期的反修例風波之中，有反修例人士不滿無綫新聞的報道，曾有示威者干擾無綫記者採訪，亦有網民發起「狙擊」無綫舉辦的活動，而無綫部分活動要取消或變陣，例如剛過去的周日所舉行的香港小姐總決賽，亦罕有的不設公眾觀眾席，改以藝人作嘉賓評判。明日（13日）的中秋節，無綫原定派藝人出席兩個地區晚會活動，現由於有指將有網民的「狙擊」行動，主辦機構決定將其取消。

其中，由沙田民政事務處主辦、於沙田大會堂廣場舉行的「慶祝中華人民共和國成立七十周年-月滿歡樂聚沙田中秋晚會2019」，活動原定將有安德尊、胡鴻鈞、菊梓喬、何雁詩及林師傑等多名無綫藝人參與，民政處方面回覆指，基於公眾安會理由，有關活動將會取消。

藝人安德尊原定參與明日的中秋節晚會活動。（資料圖片）

此外，原定有3名無線藝人出席、於油塘大本型商場舉行的中秋晚會活動，主辦單位指「因節目調動關係，宣告取消」。據了解，兩個活動並非無綫電視主辦，僅以合作模式派出藝人「出show」。

油塘大本型於其社交平台公布取消活動的決定。（網上截圖）