【逃犯條例】男子涉「6.12」暴動及拒捕　控罪書罕有只現警員編號

反修訂《逃犯條例》的爭議在6月開始惹起熱烈爭議，一名涉嫌在6月12日參與在金鐘的示威活動的男子，經警方3個月的調查後，被控暴動及拒捕等罪名，今(13日)在東區法院提堂。控方申請將案件押後4星期至10月11日再提訊，以候轉介文件將案轉至區域法院處理，獲裁判官接納。被告獲准以現金1000元繼續擔保，但需要遵守宵禁令。控方罕有未在控罪書列出涉案警員姓名，只是顯示警員編號。

被告冼嘉豪在支持者組成的傘陣掩護下離開。（呂樂謙攝）

被告冼嘉豪，21歲，被控三罪，包括一項暴動和兩項抗拒警務人員罪。控罪指冼於今年6月12日，在立法會公眾入口外參與暴動，並在該處分別抗拒兩名執行職務的警務人員。

庭外今早已有大量穿上黑衣的支持者到場聲援，庭內旁聽席亦早早被坐滿，以致後來到達的大量支持者需要站在走廊上。

案件將轉介區院審訊

控方在庭上申請本案轉介至區域法院審訊，同時申請將案件四個星期到10月11日作轉交文件程序，獲裁判官接納。

押後期間被告獲准以現金1000元保釋外出，惟期間需要禁足添美道、龍和道、夏慤道、立法會路（即立法會和政府總部大樓範圍），亦需遵守宵禁令。

控方庭上透露，被告涉嫌在今年6月12日下午參與立法會外的衝突，並在現場向部署在立法會公眾入口的警方防線投擲雜物，其中有一件雜物被警員擋開，另有一名警員手臂被擦傷；被告最終在現場被捕。

控罪書罕有未顯示警員姓名

控方在本案的控罪書上亦與往常做法略有不同，本案被告被指抗拒兩名警員的拘捕，依慣常做法，都會在控罪書中列名相關警員的編號及姓名，然而在本案中，卻只顯示兩名警員的編號，沒有寫上其名字，與以往做法有所不同。案件主管孔繁康高級督察被記者追問時稱，寫上警員名字並非慣例，又指庭上辯方和被告都沒有就此提出質疑，認為控罪書上有警員編號已經足夠。孔又否認以後都不會公開警員姓名，但指今日庭上無人反對，並說：「唔明你地點解質疑呢樣嘢。」又說：「你地憑編號都可以ID 都係邊個同事啦。」孔最後叫記者聯絡警察公共關係科，便匆匆離開法庭。

案件編號：ESCC 2123/2019