【逃犯條例】急救義工含淚憶612衝突：佢哋好無助　救一個得一個

黑色遊行人海中，身穿黃色雨衣的背影甚是耀眼。25歲的廣告人麥先生，專程以這身裝扮哀悼昨晚墮樓身亡的反修例人士，冀在今(16日）的大遊行，帶著他的遺願，沿著遊行路線同行。 在剛過去的遊行及示威中，麥先生擔任急救站工作，眼見市民中彈浴血、手無寸鐵學生無助傍徨，他直言不願再見到任何犠牲：「一個都不能少。」

6月12日下午，立法會一帶爆發警民衝突，煙霧彌漫，橡膠子彈、胡椒球彈從槍管中亂射橫飛，麥先生是急救站義工，當時他手持清水及生理鹽水，趨前為驚恐萬分的市民急救。人群中不乏年輕學生，他經手的傷者已無法數清，催淚彈接連發射，被硝煙與催淚彈染得白茫茫一片的金鐘街頭，他只能繼續亦步亦趨：「救得一個得一個」。

25歲的廣告人麥先生，專程以這身裝扮向昨晚墮樓的「戰友」致敬，冀在今日的大遊行，帶著他的遺願，沿著遊行路線同行。（陳淑霞攝）

警接連放催淚彈 百米距離咫尺天涯

「有人中彈呀！」，混亂中傳來高呼惶恐，當日的金鐘衝突，有男子被橡膠子彈擊中，眼眶浴血，麥先生指，當時該傷者正躺臥在與其不足一百米內的距離，雖然近在咫尺，但警察接連投放催淚彈，這百米步距，頃刻如隔天涯：「想快啲救佢，但人太多，又不斷有催淚彈，救護車都入唔到嚟。」傷者至今仍下落未明，他滿懷記掛，眼見不少手無寸鐵的學生成為攻擊目標，他不更禁多次落淚：「見到佢哋好無助，自己都忍唔住喊」，他坦言，唯在繼續發揮急救角色，盡力營救受傷市民。

游走在物資站及急救站「站崗」、擔任後勤，他視角與其他示威人士不一樣。他憶述，當日有兩位媽媽專程送贈端午節粽；又有不少白領返工一族多度來回，送上物資，更有從事口罩生意的市民，搬來五、六個盛載口罩的紙皮箱，為前線無償補給。對於港人團結一致，於不同崗位上互相補位，甚至亦有建制朋友目擊流血事件，主動「倒戈」，對於港人團結一致，於不同崗位上互相補位，麥先生為之感動，「大家都係想保護一班小朋友。」

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雖然特首林鄭月娥昨表明「暫緩」修例，但麥先生斷言「不撤不散」，亦絕無退讓，他認為暫緩只是政府手段，隨時可以捲土重臨，得悉昨晚有反修例人士於太古廣場墮樓身亡，他今日特意身穿黃色雨衣悼念致敬：「希望可以帶埋佢行落去。」終點未見，但他不灰心、不氣餒，「希望我哋可以一齊成功叫停修例。」