政府料將軍澳中醫院門診每年31萬人次求診　將資助最少五成服務

首間中醫院將軍澳中醫院料於2024年落成並啟用，食物及衞生局今日（13日）公布招標安排，招標將分兩階段進行，政府預計最快2020年底會公布中標者；食衞局料，醫院營運後門診服務每年有31萬人次，而中醫院由政府出資興建，開始營運後逾5成服務將會由政府資助。

食衞局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟料，至2024年底中醫院可分階段投入服務，預計門診服務每年可達31萬求診人次，為市民提供中醫主導醫治、西醫輔助臨床需求的服務。

張偉麟提及，政府在中醫院的營運投放大量資源，院內的整體服務當中有50%至65%服務屬政府的資助服務，由政府定價，其餘則屬市場導向服務，由營辦商定價。

（左起）食衞局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟、食物及衞生局局長陳肇始及食衞局中醫藥處處長郭頴詩簡介中醫院招標程序。（陳倩婷攝）

院內設有400張床，包括250張病床（有4張為加護病床）、90張日間病床、40張兒科病床及20張設於臨床試驗及研究中心的病床。首年將先開展門診及日間服務，翌年會有住院服務，其後三年將陸續開展兒科住院及啟用臨床試驗及研究中心服務。營運首年亦會提供中風後復康、腫瘤復康或紓緩、長期痛症及治未病4項專病的服務。

醫院料需100中醫師、200護理人員 將開辦中醫護士過渡課程

人手方面，張偉麟形容中醫院規模屬中型，所需人數不多，約需要200個護理人員、100個中醫師，以及約20至30個西醫。惟本港暫未有中醫護士，張偉麟透露正利用五億元中藥發展基金，設計一個為期一年的兼職銜接課程，讓目前的註冊護士報讀，課程涵蓋中醫理念及實際照顧病人的操作，當局開展相關護理課程後會開放予機構主辦，由發展基金資助。