【逃犯條例】金融界遮打快閃集會　200多人參加　續爭取五大訴求

政府修訂逃犯條例風波尚未平息，今日（13日）有金融界人士於遮打花園快閃集會，表達爭取五大訴求的決心。200多人參與集會，參與者高唱《願榮光歸於香港》一歌，又高叫「光復香港，時代革命」、「5大訴求，缺一不可」等口號。現場有人更揭露自己因參與9月3日的罷工而被公司解僱，覺得白色恐怖已經蔓延至金融界。

不少金融界人士參與集會，他們高唱《願榮光歸於香港》一歌，又高叫口號。（王珮殷攝）

約200多名金融界人士參與今日於遮打花園的快閃集會，抗議政府處理因修例而造成的示威活動的做法。現場不乏西裝革履的人士，特地在午飯時間參與集會表達訴求。

匯豐外判員工因籌組工會被解僱 覺得公司侵犯權利

曾任職匯豐客戶服務外判員工的梁禮邦指，自己在9月3日參與罷工時接受傳媒訪問後，於9月5日被公司傳召會面。他憶述匯豐代表指公司看到有關報道，指梁禮邦公開機密資料，向傳媒表露自己為匯豐員工而籌組工會，因而不允許外判公司派他到匯豐工作。外判公司其後向他提供另一份待遇相似的工作，以換取他放棄建立工會及不再提及事件。梁禮邦覺得自己只是行使組織工會的權利及言論自由，但卻換來公司的秋後算帳。

他認為近年內地對匯豐的影響力不斷增加，例如令匯豐抽起在個別媒體的廣告等。雖然現在沒有接到與自己類似的個案，但擔心公司會以類似手法處理往後的個案。由於僱員難以勞工條例追討公司，所以自己「不會屈服於政治打壓下」，會繼續籌組工會，保障其他員工參與政治活動的權益。

梁禮邦表示自己遭匯豐無理解僱，表示不會屈服於政治打壓。（王珮殷攝）

市民：警權沒限制才是損害法治

任職金融界的鍾先生（Jason）批評政府遲遲未有全面回應五大訴求，隨著抗爭升溫，揭露香港制度的崩壞，指警方濫捕、選擇性執法等問題一定要解決。鍾先生透露自己不是中資公司工作，限制較少，但指摘政府不斷用經濟手段壓制反對聲音，不論是航空界或傳媒都少了多元的聲音。運動中所披露的制度不公義令更多人參與抗爭，所以政府必須正視問題。

他又認為某部分示威者可能有違法的行為，但認為個別的違法行為並不會違反法治，制度沒有公權力限制才是違反法治。鍾先生認為最令示威者不滿的是警察濫權濫暴，搜捕時擊傷示威者的頭部，亦質疑政治檢控示威者，如控告市民參與「一個人的非法集結」。他覺得「警方的權力沒有限制，才是破壞法治。」

同任職金融界的陳小姐及霍小姐在附近工作，順道參加今次集會支持年輕人。霍小姐認為覺得政府現在做什麼都難以挽回民意，解決困局。陳小姐則認為警察濫捕及濫暴是「絕對不能接受」，成立獨立調查委員會是必須的。她們所工作的公司雖然沒有明言限制員工參與示威活動，但亦呼籲她們「遠離危險的地方」。

任職會計的張小姐在灣仔工作，特地在午飯時間參與集會。她覺得示威者的訴求合理，堅持「五大訴求，缺一不可」的看法。而任職測量師的Joe在中環工作，還沒有食飯就過來支持集會，覺得應該支持反修例活動，聲援示威者。