【逃犯條例】今為政府回應訴求死線　城大學生校內罷課集會

反對修訂《逃犯條例》風波持續，開學後多間大專院校進行罷課，藉行動表達訴求。早前學界將今日（13日）晚上8時定為政府回應訴求的「死線」，否則行動會升級。 香港城市大學由今日早上10時起，於校內舉行靜坐集會，至中午時分約有30人參與，當中包括剛升上大學的一年級的學生，他坦言對政府回應訴求不抱希望，但認為應盡自己能力「做得幾多得幾多。」有學生坦言，對現況感無力，但會堅持至五大訴求獲回應，希望能夠制衡警察濫暴行為。 舉辦集會的創意媒體學院罷課關注組稱，難以估計今日參與集會的學生人數，因部分學生於中途加入及離開。而周四（12日）亦曾舉行罷課集會，而當日最高峰有約60人參加。

罷課學生在校內放置橫額。（張嘉敏攝）

中午時分，約有30人參與集會。（張嘉敏攝）

城大創意媒體學院罷課關注組今日於校內發起靜坐集會，將會邀請嘉賓到場發言及播放片段等。活動於早上10時於城大邵逸夫圖書館外舉行，初時未有太多學生響應。至約11時漸漸有學生到場，於中午12時多，大約有30名學生參加。

關注組在場播放港台節目鏗鏘集、電影《十年》，並在地上放置「罷課不罷學」、「願榮光歸香港」的橫額。現場可見，部分參與的學生帶同電腦及筆記自修。

陳同學準時於10時到達，當時僅得他一人參與，但稱現場有冇人均會繼續坐。（張嘉敏攝）

就讀能源及環境學系的一年級學生陳同學，於上午10時到達參與集會，當時他僅自己一人坐於圖書館外的地上。他稱，自六月起均有參與各類型的反修例活動，如遊行集會及人鏈等，開學後亦有響應罷課。他坦言對政府於「死線」前回應訴求不抱希望，惟希望能利用自己的力量「做得幾多得幾多」。對於警方近日針對示威者的行動，他質疑警方未有跟足程序做事，「有頭盔、口罩、叫下口號都會拉。」至於民陣原訂於周日舉行遊行及集會，惟不被警方批准，他認為就算未獲得不反對通知書，大眾均會上街表達訴求。

Jimmy（左）及Cherry對現況感到無力。（張嘉敏攝）

集會舉辦初期未有太多學生到場。（張嘉敏攝）

就讀工程學系的四年級生Cherry及Jimmy，於約11時到達參與集會。他們稱過往亦有參與校內及校外的反修例活動，坦言對政府感失望，認為特首林鄭月娥聲稱的「撤回條例」來得太遲，形容為「三個月前應該要做嘅嘢。」二人同樣對政府於死線前回應訴求不抱希望，三個月以來目睹有人因事件受傷、被捕，惟政府依舊採取「一言堂」的管治手法，「有一種無力感。」不過他們稱自己會堅持至五大訴求獲得回應。

至於近日警方被質疑濫權，經歷過雨傘運動的二人稱情況早於當年出現，惟修例風波猶如導火線，「一次過引爆晒。」他們稱，正正因此更要政府回應全部訴求，否則就算有獨立調查委員會都未必能制衡警察。

同場又有獨自參與活動的工程學系二年級生周同學，他同樣不期望政府會於今日回應訴求，但認為要抱有成功的希望，「要相信會成功，如果冇就唔會再出嚟。」