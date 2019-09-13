觀塘福建中學爆急性腸胃炎　28名初中生嘔吐腹瀉　學校毋須停課

衞生署衞生防護中心今（13日）公布，正調查觀塘福建中學爆發的急性腸胃炎個案，當中涉及14男14女，各就讀中一及中二；該校自上星期起，學生相繼出現腹痛、嘔吐及腹瀉，所有人情況穩定，毋須入院，學校亦毋用停課。 衞生防護中心提醒，市民及院舍人員宜注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

觀塘福建中學爆發急性腸胃炎，28名學童中招。（觀塘福建中學校網截圖）

個案中的14男14女，年齡介乎12至13歲，分別就讀中一及中二。他們自9月4日起，陸續出現腹痛、嘔吐及腹瀉。當中一名病人曾向普通科門診求醫，毋須入院。全部病人情況一直穩定。



衞生防護中心人員已到該校視察，並向校方建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對學校進行醫學監察。據了解，學校衛生情況滿意，學校毋需停課。

衞生防護中心發言人提醒市民採取以下措施，預防感染腸胃炎：



保持良好的個人衞生；

處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；

清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；

以稀釋的一比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；

保持室內空氣流通；

注意飲食衞生；

使用不同的用具處理生及熟的食物；

避免進食未經徹底煮熟的食物；

飲用經煮沸的水；及

不要光顧無牌食肆及食物檔攤。

市民可參閱衞生防護中心網頁（www.chp.gov.hk）或致電健康教育熱線（2833 0111）了解詳情。