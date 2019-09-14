黃遠輝認同引用土地收回條例建公屋　提升補償價格助加快收地

民建聯於本月11日召開記者會，要求政府引用《收回土地條例》，收回私人業主的囤積農地，大量興建公營房屋，助香港「突破困局」，達到公屋三年上樓政策目標。已卸任的土地供應專責小組主席、現任房委會資助房屋小組主席黃遠輝今日（14日）在商台節目《政經星期六》表示，大型發展商擁有超過1,000公頃的新界農地，專責小組過去亦提出多個收地建議選項，惟發展局未有就建議提進展。他建議提升土地補償價格，以盡快取得農地發展。

黃遠輝認同可以引用《收回土地條例》徵收土地，並以收來的6至7成土地興建公營房屋。（資料圖片）

黃遠輝認同可以引用《收回土地條例》徵收土地，並以收來的六成至七成土地興建公營房屋。黃相信大型發展商現在持有不少於1,000公頃的新界農地。黃又指，專責小組已向發展局提交多個土地徵收方案，如土地共享先導計劃；發展局今年年中應就框架提做法，但可能因為近期社會上的變化，至今未聽到有進展。

提升補償價格

黃遠輝建議設立公平公開的機制，向市民及土地持有者解釋收地方案，同時指政府倘提升以《收回土地條例》收回的土地補償價格，有助收地程序，認為值得考慮。現時甲級農地收地補償每平方呎大約1300元，若提升補償價格，可盡快說服土地擁有者收回農地以興建公屋，減低政府的時間成本及市民公屋輪候時間。

黃坦言，以《收回土地條例》徵收農地可能會面對司法覆核，但認為政府應迎難而上，因成功收地便可「打開新界農地大板塊」，增加日後的土地供應。他續指，每種收地方法也有其局限，因此必須多管齊下，解決土地供應不足問題，譬如盡快利用棕地。

團結香港基金副總幹事黃元山指，未來10年，香港將欠缺9萬至10萬個公屋單位，因此政府必須「追落後」；而《收回土地條例》是其中一個收地方式，最重要的是找到新土地資源，以不同方法取得土地，並作發展用途。