否認民主黨轉軚指控　張國鈞指黨友曾提修正案支持土地收回條例

民建聯今日（11日）宣布要求政府引用《土地收回條例》以興建公屋，民主黨批評民建聯轉軚，指在兩次立法會引用有關條例的議案上，民建聯都投反對票。 民建聯立法會議員張國鈞否認指控，指黨友柯創盛曾提出修正案支持引用有關條例，涵蓋面亦定得更廣。

民主黨批評民建聯轉軚，指在兩次立法會引用有關條例的議案上，民建聯都投反對票。 立法會議員張國鈞否認指控。（鄭子峰攝）

張國鈞指，柯創盛提出修正案支持引用《土地收回條例》，在新界收回私人土地，他形容涵蓋面甚至比其他黨派更闊，否認民主黨的轉軚指控。

張國鈞沒有解釋當時民建聯為何對議案投反對票，但指土地供應問題纏繞香港多年，採用何方式解決問題要看時機，他指民建聯認為現時推動政府引用《土地收回條例》的適當時機。

張國鈞回應記者提問前，主持一個教育圓桌會議，政務司司長張建宗、民政事務局局長劉江華和教育局局長楊潤雄是座上客。

活動開始前，張建宗致辭時表示，香港現時面對困局，政府會繼續勇於挑戰，希望社會恢復秩序同時，亦要走出一步，打開對話。

張建宗又指，未來樂意與年輕人溝通，包括不同年齡和階層的人，把握市民脈搏，他又提出向上流動、住屋、參與政府事務等積存已久的問題可能沒有解決，他將以開放和謙卑態度聆聽。