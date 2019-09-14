【招聘公務員】政府請AO、EO等5職位共278人　政務主任起薪逾5萬

政府今日（14日）公布展開招聘，職位包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任，合共招聘278人。申請日期由今日起至10月4日下午5時，合資格申請人將於12月初參加招聘考試。

政府今日（14日）公布展開招聘，職位包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任。（資料圖片）

是次招聘包括5個職位，政府期望聘請45名政務主任、180名二級行政主任、20名二級助理勞工事務主任、4名二級助理貿易主任及29名二級運輸主任。根據公務員事務局網站，政務主任的起薪點最高，入職薪金達每月53,195元；而二級行政主任的入職薪金為每月30,165元。二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的入職薪金均為每月28,725元。

所有申請上述職位的人士，必須具備綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或同等成績及綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績。基本法測試（學位／專業程度職系）的成績會佔申請人整體表現的一個適當比重。

職位申請日期由今日至10月4日下午5時。申請人可透過公務員事務局網頁的網上申請系統直接遞交申請，亦可於公務員事務局網頁下載申請書，或向民政事務總署各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心或工業貿易大樓一樓詢問處索取申請書。每位申請人只須經一種途徑遞交申請（即網上申請、郵寄申請或親身遞交），重複申請或會導致延誤處理，令申請人未能及早接獲考試通知。

具備所需綜合招聘考試成績或同等成績的合資格申請人，會獲安排參加於12月7日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／運輸主任聯合招聘考試。