【公務員】康文署聘圖書館助理館長　月薪28k　大學畢業即可申請

《逃犯條例》修訂一事引起的風波，使不少人對政府的施政與管治信心大失，但在8月2日時有不少公務員以個人身份參加集會，就贏得了不少市民的掌聲。 雖然局勢現時未見明朗，但若然大家仍對成為公務員抱有一些興趣，那康文署公開招聘的圖書館助理館長或仍是你的求職心水之一。

圖書館助理館長的入職門檻不算高，只要是持大學學位即可申請。（資料圖片/康文署）

工作內容

康文署公開招聘的圖書館助理館長一職，主要是負責管理小型或流動圖書館，或協助監督圖書館服務的某個小組或個別部門圖書館。獲聘用者必須輪班當值及不定時工作，並要接受職系首長作出的調派和調職安排。

入職條件

在公務員職位中，圖書館助理館長的入職條件非常簡單，申請人只要持有大學學位，並且於綜合招聘考試的英文卷取得「二級」、中文卷取得「一級」及「能力傾向測試」考獲及格，即符合申請資格。

康文署圖書館助理館長招聘詳情（按圖了解）：

康文署圖書館助理館長招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 9 + 8 + 7

獲取錄者可公務員試用條款受聘三年，通過試用期後，會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。此職位的起薪點為28,725元，最高月入可達53,195元，而附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療，在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

此職位的截止申請日期為8月16日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及綜合招聘考試成績正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將不獲考慮。

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