港鐵列車屢延誤　7月以來累積達7宗　最嚴重停駛9小時料罰1750萬

港鐵近年接二連三發生列車事故，列車服務屢屢延誤甚至停駛。加上反修例風波爆發，港鐵先後因應警方要求或自行評估風險後，實施封站、飛站安排，更在8.31當晚宣布五線停駛，令市民不滿情緒升溫。 翻查資料，撇除人為因素及惡劣天氣等原因，自7月以來港鐵因信號故障、機件問題導致列車服務延誤至今已錄得七宗，最嚴重一宗涉暫停列車服務近9小時。根據機制推算，港鐵公司最多或被罰款1750萬元；而今早（14日）荃灣線列車服務亦受阻逾2小時，料最多罰款300萬元。 《香港01》已就事件向港鐵公司和運輸及房屋局查詢，有待回覆。

港鐵荃灣線深水埗站附近架空電纜設備今早（14日）因運作不暢順，導致列車服務延誤超過2小時才陸續回復運作。（賴南秋攝）

港鐵列車服務水平近年備受批評，多條鐵路線載客率遠超負荷，車廂經常逼爆、列車事故頻生導致服務多次延誤，甚至停駛。而反修例示威運動自6月起爆發，大批市民不滿警方進入車站範圍內執法，先後包圍相關車站要求港鐵站長交代事件，而多個車站設施相繼遭受大規模破壞，包括塗污及破壞車站出入閘機、閉路電視鏡頭及售票機等。

港鐵公司曾稱為確保乘客及職員安全，接連在遊行日關閉部分車站，並多次宣布封站、飛站安排。8月31日當晚更宣布暫停5條鐵路線，包括觀塘線、荃灣線、將軍澳線、港島線及南港島線的運作，令市民不滿情緒急劇升溫。

自反修例運動爆發以來，多個港鐵車站的設施遭受不同程度的破壞，當中涉及閉路電視、售票機及出入站機等。（港鐵提供）

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翻查資料，撇除並非港鐵所引致的事故，包括乘客行為及惡劣天氣情況等，7月起至今港鐵因信號系統故障、供電問題或架空電纜設備運作不順等原因，導致列車服務延誤或暫停已有7宗，當中涉及觀塘線、將軍澳線、東鐵線及荃灣線等，延誤列車服務由10分鐘至9小時不等。

當中最嚴重的一宗為7月25日凌晨3時許，一輛工程車於港鐵東鐵線大學站附近，進行更換路軌維修工程期間，工程車的一個轉向架偏離路軌，導致火炭站至大埔墟站提供服務時段，停止運作近9小時。

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根據港鐵可加可減票價調整機制中的「服務表現安排」，倘列車服務出現延誤，需按照延誤時間罰款。而上述事故，計算東鐵線首班車開出時間至列車服務恢復，延誤約9小時，按機制應罰款1750萬元。

而荃灣線深水埗站附近今早（14日）因架空電纜設備運作不暢順，亦一度令列車服務受阻逾2小時，按照機制則預料最多罰款300萬元。