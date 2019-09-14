【逃犯條例】輕鐵售票機無被破壞卻封起　消息：僅餘少量零件更換

反修訂《逃犯條例》爭議持續逾3個月，8月起一連串示威遊行觸發的警民衝突，多次波及港鐵，多個港鐵站及輕鐵站的設施遭受破壞，包括閉路電視、入閘機及售票機等。港鐵其後以黑膠袋、紙盒及保鮮紙等密封相關設施，並貼上「暫停使用」字句。 有港鐵消息人士透露，鑑於港鐵不希望再有設施被破壞，故輕鐵網絡的部分售票機即使沒有損毀亦被密封，僅維持有限度服務。港鐵回覆《香港01》表示，受損設施數量龐大，將採取不同措施，包括靈活調配不同車站設施及零件，讓工作人員作維修之用。

記者日前到港鐵車站視察，發現荃灣站多部售票機被貼上暫停使用字句。（陳晶琦攝）

遭內地官媒批評載離「暴徒」成轉捩點

自6月起爆發反修例示威運動，港鐵都一直如常運作，更有特別列車在深夜於警民衝突點開出。不過其後大批市民不滿警方多次進入港鐵範圍內執法，先後包圍相關車站要求港鐵站長交代事件，港鐵又被內地官媒批評設特別列車載離「暴徒」，之後港鐵以保護員工為由，接連在遊行日關閉部分車站，激進示威者也展開破壞行動，甚至狙擊站務人員，港鐵每每突然關站、列車飛站。

在90多個重鐵站及60多個輕鐵站中，分別有約50多個及30多個車站遭受不同程度破壞，當中涉及塗污售票機、出入閘機及閉路電視等。

記者日前到港鐵車站及輕鐵站視察，發現港鐵荃灣站多部售票機的屏幕均貼上暫停使用字句，並掛上鐵牌呼籲乘客使用其他售票機或前往客務中心；部分入閘機亦貼上「顯示屏損壞」，提示乘客拍卡後可輕推閘棍入站。

輕鐵網絡方面，不少車站的售票機、出入站機則以紙皮、黑膠袋及保鮮紙包裹密封。

多個輕鐵站的售票機暫停使用，並以紙皮及保鮮紙包裹密封。（倪清江攝）

消息人士：不希望再有更多設施被破壞​

港鐵消息人士透露，現時大部分輕鐵車站設施均會封閉，僅維持有限度服務，包括售票機及出入站拍卡機等。消息人士續解釋，實施上述措施基於港鐵不希望再有更多設施被破壞，且透露現時僅餘少量零件可更換，故部分設施即使未受破壞，或輕微損毀，但仍能發揮原有功能，均會暫時停用。

他指出，現時平均三個輕鐵站才會有一部售票機開放，因大多市民僅使用售票機增值八達通卡，倘暫停使用相關設施，市民仍能到便利店增值；惟出入站拍卡機則會最少每個輕鐵車站維持各一部，盡量減少市民不便。

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「移植」可運作拍卡機到被破壞月台使用

民建聯屯門區議員葉文斌表示，曾經嘗試使用已封閉的出站機，發現仍能正常運作，遂向港鐵查詢有關事宜，並問及相關設施未有損壞仍密封的原因。他引述其回覆指，港鐵會停用部分仍能運作的拍卡機，並調配至其他破壞較多或情況較緊急的月台使用。

港鐵回覆表示，相信市民都留意到近期在公眾活動期間或之後，大量港鐵車站設施遭受嚴重破壞，港鐵人員致力維修希望盡可能維持車站運作，將對乘客影響減低。發言人表示，然而受損設施數量龐大，因此要採取不同措施，包括靈活調配不同車站設施及零件，讓工作人員作維修之用，目的是為了確保整體車站運作暢順，呼籲乘客顧己及人，不要破壞設施。