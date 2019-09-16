【逃犯條例】生產力局推四項優惠措施　研發測試、場租減三成費用

反對修訂《逃犯條例》風波持續至今已100日，本港經濟受外憂內患影響，局勢不明朗。財政司司長陳茂波上月推出多項「撐企業」措施，生產力促進局今（16日）公布四項即時措施，至明年3月31日，包括對研發及顧問項目和測試服務人員的定價減價3成、場地租借減價3成，及企業培訓課程「買三送一」涵蓋至優惠及資助課程。

生產力局主席林宣武表示，推行的四大優惠措施，旨在艱鉅的營商環境下，緩解本地中小企的經濟負擔。（生產力局提供）

繼科技園及數碼港上周三（11日）雙雙公布支援業界的寬免措施， 生產力局今（16日）亦公布四項即時措施，提供服務優惠支援本地中小企及初創企業，包括對轄下的研發及顧問項目人員定價減價3成，但獲政府資助計劃的顧問項目除外；測試服務人員定價減價3成；場地租借減價3成；及企業培訓課程「買三送一」涵蓋至優惠及資助課程。

有關措施於今日起至明年3月31日期間，予新簽訂或報名使用生產力局的有關服務的中小企及初創企業。

生產力局主席林宣武出席《生產力局：中小企資助基金推資日》時表示，推行的四大優惠措施，旨在艱鉅的營商環境下，緩解本地中小企的經濟負擔，扶助其在經濟衝擊下仍能夠成長。而相關措施帶來的開支，由生產力局透過減省本年度各類型開支承擔。