【逃犯條例】數碼港、科技園推租金寬免　企業、商舖減租一半

反修例風波持續，本港經濟局勢不明朗，財政司司長陳茂波上個月推出多項「撐企業」措施，香港科技園及數碼港今(11日)雙雙公布，將由下月1日起，推出一次性的租金寬免，為期6個月，以配合港府相關政策。 受惠租戶包括初創公司、商業租戶、零售與食肆營運商等，未來半年可獲免租一半。寬減金額以10,000 平方呎為上限。

陳茂波（左四）率一眾官員，早前公佈新一輪「派糖」措施。（資料圖片/李澤彤攝）

香港科技園行政總裁黃克強表示，科技園一直為夥伴企業及初創公司提供全方位支援，致力促進本地創科生態圈發展。理解科技企業在當前經濟環境下壓力，希望透過及時推出財務寬免措施，紓緩創科企業的營運壓力，讓他們可把資源集中投放在研發上。

根據香港科技園官網資料，現時園區約有700間公司，辦公室或中小企辦公室每平方英呎月租由23元至25元不等，不同等級的實驗室，每平方英呎月租則介乎24.5元至30元。不過價目表未有列載零售、食肆商舖等租金，但受惠今次的一次性措施，同樣可享租金寬免。

數碼港將推出租金寬免措施。（資料圖片）

數碼港亦將由10月份起，向所有商業租戶及初創公司，包括數碼港内及位於荃灣的Smart-Space共享工作間用戶，以及商場内的零售租戶，提供 50%的租金寬減，為期六個月。對於規模較大的企業，每份租約可享租金寬減的租用面積以 10,000 平方呎為上限。



數碼港主席林家禮博士表示，現時香港經濟正面對眾多不明朗因素。數碼港全力支持財政司司長於上月公布的紓緩措施，並為數碼港社群的企業及創業家提供相類措施，預計約 660間企業及初創將受惠於是次租金寬減，盼可藉此紓緩經營及財政壓力。數碼港將繼續致力推動香港創新科技行業發展，以保持香港競爭優勢及經濟動力。