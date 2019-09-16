【逃犯條例】傳媒員工資料遭起底網上任睇　黃繼兒：已交警方調查

反修例風波持續，有傳媒機構員工及市民被反對陣營「起底」，甚至將個人資料公諸於世。 私隱專員黃繼兒今(16日)回覆查詢稱，極度關注任何「起底」，以及網絡欺凌對當事人以至社會帶來的傷害，已將或觸犯《私隱條例》下的刑事條文個案，交予警方作刑事調查及考慮提出檢控，亦已要求相關網站移除及停止上載涉及違法內容，並已聯絡當地保障私隱機構，要求跟進。黃提醒，涉事者有可能已違反《私隱條例》，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁5年。

網上流傳一個「起底」網站，圖文並茂列載《蘋果日報》等各部門員工、社運人士以及多名示威者的個人資料，包括照片、電話及地址，並以「毒果記者」、「港獨暴徒」及「亂港頭目」等進行分類，該網站至今仍然運作如常。

黃繼兒表示，《私隱條例》第64(1)條及第64(2)條規定，在未經資料源頭(資料使用者)同意下，任何人披露取自該資料使用者的某資料當事人的任何個人資料，以獲取金錢上或其他財產上得益，或 導致該當事人蒙受金錢上或其他財產上損失，又或導致當事人蒙受心理傷害，即屬犯罪，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁5年。

他又提醒，「起底」及網絡欺凌行為，亦或涉及其他刑事罪行包括刑事恐嚇等。他補充指，由6月14日至9月16日止，公署已轉介865宗個案予警務處調查。公署過去3個月期間，曾49次去信10個涉「起底」行為，兼具煽動和恐嚇性質的網上平台，要求移除共1148條連結，其中532條連結已被移除。