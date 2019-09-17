【港鐵出軌】政府證路軌有裂紋　內部文件顯示凌晨申請更換鋼軌

東鐵線紅磡站今早（17日）列車出軌，導致一列由紅磡站月台開出、往旺角東的列車車卡出現故障並偏離路軌。《香港01》獲得港鐵內部文件顯示，東鐵線今日凌晨時分1時至4時45分，於肇事路段申請進行更換鋼軌工程，惟暫未知今次出軌事故，是否與更換鋼軌工程有關聯。 機電工程署署長薛永恒確認，現場發現路軌有一條裂紋，惟未知是事故前或事故後引致，現階段不會排除任何可能性，署方及政府將全面深入調查事故成因，料需時3至6個月。

對於今早東鐵線紅磡站列車偏離路軌，機電工程署署長薛永恒表示事故非常嚴重，署方及政府高度重視並全面深入調事故成因，料需時3至6個月。被問及會否是有外來物扔入路軌引致事故發生，甚至如外界傳言指與示威者擲入外物有關，薛永恒稱現階段不排除任何可能性，不論是外物引致或是機件故障都會納入調查方向，因事件屬重大事故，不會輕率作任何揣測。

運輸及房屋局局長陳帆見記者時則指，事件屬嚴重事故，事故發生後警方及消防第一時間到現場。他表示，機電工程署將會全力全速徹底調查事故真相。因仍在調查中，故不排除任何可能性，包括有示威者破壞鐵路的可能，他不就個案評論。

《香港01》取得港鐵內部文件，證實今日凌晨時分進行更換鋼軌工程。（消息人士提供）

工程師：裂紋或出軌後才導致

鐵路信號工程學會香港分會副會長張年生看過相關文件後，承認港鐵凌晨時分進行更換鋼軌工程，工程範圍長1.85公里，涵蓋東鐵線來往羅湖及紅磡方向路軌，而事故發生的肇事路段亦在申請的工程範圍內。他估計，路軌斷裂應是事故後導致，因涉事列車經已正常駛入道岔，相信列車車卡偏離後撞至路軌才引致。

▼港鐵紅磡站出軌現場圖片▼